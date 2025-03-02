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Атака окупантів на пасажирський автобус у Херсоні: кількість постраждалих зросла до 10 осіб

Київ • УНН

 • 33491 перегляди

У Дніпровському районі Херсона російський дрон атакував маршрутний автобус №47, внаслідок чого загинула 53-річна жінка. Серед 10 поранених четверо перебувають у важкому стані.

Атака окупантів на пасажирський автобус у Херсоні: кількість постраждалих зросла до 10 осіб

Внаслідок атаки російського дрона на маршрутний автобус у Дніпровському районі Херсона, загинула 53-річна жінка. Кількість поранених внаслідок чергового теракту рашистів зросла до 10.

Передає УНН із посиланням на пресслужбу керівника Херсонської МВА Романа Мрочко. 

Деталі

Ворожа атака дроном відбулась вдень 2 березня 2025 року близько 12:30 на вулиці Університетській в Дніпровському районі міста Херсон з автобусом маршруту №47. За попередніми даними ішлося про За попередніми даними, є загиблий і 6 поранених.

В результаті атаки ворожого дрона на маршрутний автобус у Дніпровському районі загинула 53-річна жінка.

- повідомив Мрочко

Також була інформація, що мінно-вибухову травму дістали чоловіки 56 і 72 років та 66-річна жінка  - їх обстежують. 

Згодом було доповнено, що 64-річний чоловік у тяжкому стані.

В нього мінно-вибухова травма, уламкове поранення голови, руки та ніг.

Стан жінки - середньої тяжкості. Мінно-вибухову травма та уламкові поранення. Потерпіла далі лікуватиметься амбулаторно.

Нові данні щодо постраждалих:

19-річного хлопця поліцейські доставили до лікарні у тяжкому стані. Тяжкі травми внаслідок атаки ворожого дрона на маршрутку отримала 61-річна жінка.

- інформує МВА Херсону. 

Стосовно ще трьох постраждалих від ворожого безпілотника:

Двоє жінок 69 і 73 років та 58-річний чоловік самі звернулись до лікарні. У них мінно-вибухова травма та уламкові поранення. Наразі медики їх дообстежують.

Кількість поранених внаслідок чергового теракту рашистів зросла до 10, з них 4 у важкому стані, підсумував Мрочко.

Нагадаємо

УНН передавав, що у Корабельному районі Херсона ворожий дрон атакував маршрутний автобус з пасажирами. Внаслідок атаки 9 осіб отримали поранення, один чоловік загинув.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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