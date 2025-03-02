Атака окупантів на пасажирський автобус у Херсоні: кількість постраждалих зросла до 10 осіб
Київ • УНН
У Дніпровському районі Херсона російський дрон атакував маршрутний автобус №47, внаслідок чого загинула 53-річна жінка. Серед 10 поранених четверо перебувають у важкому стані.
Внаслідок атаки російського дрона на маршрутний автобус у Дніпровському районі Херсона, загинула 53-річна жінка. Кількість поранених внаслідок чергового теракту рашистів зросла до 10.
Передає УНН із посиланням на пресслужбу керівника Херсонської МВА Романа Мрочко.
Деталі
Ворожа атака дроном відбулась вдень 2 березня 2025 року близько 12:30 на вулиці Університетській в Дніпровському районі міста Херсон з автобусом маршруту №47. За попередніми даними ішлося про За попередніми даними, є загиблий і 6 поранених.
В результаті атаки ворожого дрона на маршрутний автобус у Дніпровському районі загинула 53-річна жінка.
Також була інформація, що мінно-вибухову травму дістали чоловіки 56 і 72 років та 66-річна жінка - їх обстежують.
Згодом було доповнено, що 64-річний чоловік у тяжкому стані.
В нього мінно-вибухова травма, уламкове поранення голови, руки та ніг.
Стан жінки - середньої тяжкості. Мінно-вибухову травма та уламкові поранення. Потерпіла далі лікуватиметься амбулаторно.
Нові данні щодо постраждалих:
19-річного хлопця поліцейські доставили до лікарні у тяжкому стані. Тяжкі травми внаслідок атаки ворожого дрона на маршрутку отримала 61-річна жінка.
Стосовно ще трьох постраждалих від ворожого безпілотника:
Двоє жінок 69 і 73 років та 58-річний чоловік самі звернулись до лікарні. У них мінно-вибухова травма та уламкові поранення. Наразі медики їх дообстежують.
Кількість поранених внаслідок чергового теракту рашистів зросла до 10, з них 4 у важкому стані, підсумував Мрочко.
Нагадаємо
УНН передавав, що у Корабельному районі Херсона ворожий дрон атакував маршрутний автобус з пасажирами. Внаслідок атаки 9 осіб отримали поранення, один чоловік загинув.