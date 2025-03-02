Атака оккупантов на пассажирский автобус в Херсоне: количество пострадавших возросло до 10 человек

В результате атаки российского дрона на маршрутный автобус в Днепровском районе Херсона, погибла 53-летняя женщина. Количество раненых в результате очередного теракта рашистов возросло до 10.

Передает УНН со ссылкой на пресс-службу руководителя Херсонской МВА Романа Мрочко.

Детали

Вражеская атака дроном состоялась днем 2 марта 2025 года около 12:30 на улице Университетской в Днепровском районе города Херсон с автобусом маршрута №47. По предварительным данным речь шла о По предварительным данным, есть погибший и 6 раненых.

Также была информация, что минно-взрывную травму получили мужчины 56 и 72 лет и 66-летняя женщина - их обследуют.

Впоследствии было дополнено, что 64-летний мужчина в тяжелом состоянии.

У него минно-взрывная травма, осколочное ранение головы, руки и ног.

Состояние женщины - средней тяжести. Минно-взрывная травма и осколочные ранения. Пострадавшая дальше будет лечиться амбулаторно.

Новые данные о пострадавших:

19-летнего парня полицейские доставили в больницу в тяжелом состоянии. Тяжелые травмы в результате атаки вражеского дрона на маршрутку получила 61-летняя женщина.

Относительно еще трех пострадавших от вражеского беспилотника:

Двое женщин 69 и 73 лет и 58-летний мужчина сами обратились в больницу. У них минно-взрывная травма и осколочные ранения. Сейчас медики их дообследуют.