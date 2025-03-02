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Атака оккупантов на пассажирский автобус в Херсоне: количество пострадавших возросло до 10 человек

Киев • УНН

 • 33487 просмотра

В Днепровском районе Херсона российский дрон атаковал маршрутный автобус №47, в результате чего погибла 53-летняя женщина. Среди 10 раненых четверо находятся в тяжелом состоянии.

Атака оккупантов на пассажирский автобус в Херсоне: количество пострадавших возросло до 10 человек

В результате атаки российского дрона на маршрутный автобус в Днепровском районе Херсона, погибла 53-летняя женщина. Количество раненых в результате очередного теракта рашистов возросло до 10.

Передает УНН со ссылкой на пресс-службу руководителя Херсонской МВА Романа Мрочко. 

Детали

Вражеская атака дроном состоялась днем 2 марта 2025 года около 12:30 на улице Университетской в Днепровском районе города Херсон с автобусом маршрута №47. По предварительным данным речь шла о По предварительным данным, есть погибший и 6 раненых.

В результате атаки вражеского дрона на маршрутный автобус в Днепровском районе погибла 53-летняя женщина.

- сообщил Мрочко

Также была информация, что минно-взрывную травму получили мужчины 56 и 72 лет и 66-летняя женщина  - их обследуют. 

Впоследствии было дополнено, что 64-летний мужчина в тяжелом состоянии.

У него минно-взрывная травма, осколочное ранение головы, руки и ног.

Состояние женщины - средней тяжести. Минно-взрывная травма и осколочные ранения. Пострадавшая дальше будет лечиться амбулаторно.

Новые данные о пострадавших:

19-летнего парня полицейские доставили в больницу в тяжелом состоянии. Тяжелые травмы в результате атаки вражеского дрона на маршрутку получила 61-летняя женщина.

- информирует МВА Херсона. 

Относительно еще трех пострадавших от вражеского беспилотника:

Двое женщин 69 и 73 лет и 58-летний мужчина сами обратились в больницу. У них минно-взрывная травма и осколочные ранения. Сейчас медики их дообследуют.

Количество раненых в результате очередного теракта рашистов возросло до 10, из них 4 в тяжелом состоянии, подытожил Мрочко.

Напомним,

УНН передавал, что в Корабельном районе Херсона вражеский дрон атаковал маршрутный автобус с пассажирами. В результате атаки 9 человек получили ранения, один человек погиб.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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