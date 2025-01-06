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Атака дрона на маршрутку у Херсоні: кількість постраждалих зросла

Атака дрона на маршрутку у Херсоні: кількість постраждалих зросла

Київ • УНН

 • 32469 перегляди

У Корабельному районі Херсона ворожий дрон атакував маршрутний автобус з пасажирами. Внаслідок атаки 9 осіб отримали поранення, один чоловік загинув.

У Херсоні через ворожу атаку збільшилася кількість постраждалих до 9 осіб. Про це повідомляє Національна поліція України, передає УНН.

Нагадаємо

Сьогодні в Корабельному районі Херсона сталася трагедія – терористичний дрон атакував маршрутний автобус, що перевозив пасажирів. 

Унаслідок цієї атаки постраждали 9 осіб, серед них 7 жінок віком від 26 до 58 років та 21-річний хлопець. Усі вони отримали мінно-вибухові травми, осколкові поранення та контузії. На жаль, 50-річний чоловік не вижив – його травми виявилися несумісними з життям. 

Правоохоронці закликають містян бути максимально обережними, уникати скупчень людей і негайно повідомляти про підозрілі об’єкти чи ситуації.

Удар рф по маршрутці у Херсоні: що відомо про жертв06.01.25, 18:42 • 23911 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

СуспільствоВійна
khersonХерсон

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