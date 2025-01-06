Атака дрона на маршрутку в Херсоне: количество пострадавших возросло

В Херсоне из-за вражеской атаки увеличилось количество пострадавших до 9 человек. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает УНН.

Напомним

Сегодня в Корабельном районе Херсона произошла трагедия - террористический дрон атаковал маршрутный автобус, перевозивший пассажиров.

В результате этой атаки пострадали 9 человек, среди них 7 женщин в возрасте от 26 до 58 лет и 21-летний парень. Все они получили минно-взрывные травмы, осколочные ранения и контузии. К сожалению, 50-летний мужчина не выжил - его травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Правоохранители призывают горожан быть максимально осторожными, избегать скоплений людей и немедленно сообщать о подозрительных объектах или ситуациях.

Удар рф по маршрутке в Херсоне: что известно о жертвах