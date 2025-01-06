Удар рф по маршрутке в Херсоне: что известно о жертвах

В результате удара вражеского дрона по маршрутному такси в Херсоне известно об одном погибшем и 6 травмированных, сообщил председатель ОВА Александр Прокудин, передает УНН.

В результате сброса взрывчатки с российского дрона на маршрутное такси в Шуменском микрорайоне погиб 50-летний мужчина. Он получил взрывную травму, несовместимую с жизнью - написал Прокудин.

Также известно о шести пострадавших. В больницу доставили женщин, 47, 55, 58, 51 и 30 лет.

21-летний мужчина получил взрывную травму и осколочное ранение ног.

Сейчас медики дообследуют всех пострадавших и оказывают необходимую помощь.

Ранее сообщалось, что в Херсоне сегодня, 6 января, российский беспилотник ударил по маршрутке.