Удар рф по маршрутці у Херсоні: що відомо про жертв
Київ • УНН
У Шуменському мікрорайоні Херсона російський дрон скинув вибухівку на маршрутне таксі. Внаслідок атаки загинув 50-річний чоловік, ще шестеро людей отримали поранення.
Внаслідок удару ворожого дрона по маршрутному таксі в Херсоні відомо про одного загиблого та 6 травмованих, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.
Внаслідок скидання вибухівки з російського дрона на маршрутне таксі у Шуменському мікрорайоні загинув 50-річний чоловік. Він дістав вибухову травму, несумісну з життям
Також відомо про шістьох постраждалих. До лікарні доправили жінок, 47, 55, 58, 51 та 30 років.
21-річний чоловік дістав вибухову травму та уламкове поранення ніг.
Нині медики дообстежують усіх потерпілих та надають необхідну допомогу.
Раніше повідомлялось, що у Херсоні сьогодні, 6 січня, російський безпілотник вдарив по маршрутці.