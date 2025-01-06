Удар рф по маршрутці у Херсоні: що відомо про жертв

Внаслідок удару ворожого дрона по маршрутному таксі в Херсоні відомо про одного загиблого та 6 травмованих, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.

Внаслідок скидання вибухівки з російського дрона на маршрутне таксі у Шуменському мікрорайоні загинув 50-річний чоловік. Він дістав вибухову травму, несумісну з життям