російський дрон атакував маршрутку в Херсоні: є загиблий та поранені

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У Шуменському мікрорайоні Херсона російський безпілотник атакував маршрутне таксі, внаслідок чого одна людина загинула та 9 поранені. За добу окупанти обстріляли 40 населених пунктів області.

У Херсоні сьогодні, 6 січня, російський безпілотник вдарив по маршрутці. За попередніми даними, одна людина загинула, ще девʼять - отримали поранення. Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає УНН

Близько 17:00 росіяни атакували з БпЛА маршрутне таксі у Шуменському мікрорайоні Херсона. Попередньо, одна людина загинула, ще девʼятеро – поранені

- написав Прокудін.

Доповнення

У Херсонській області від ворожої атаки дроном постраждав 45-річний місцевий житель у Зеленівці. За минулу добу російські війська обстріляли 40 населених пунктів області, одна людина загинула, 13 поранено. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна
khersonХерсон

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