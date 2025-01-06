російський дрон атакував маршрутку в Херсоні: є загиблий та поранені

У Херсоні сьогодні, 6 січня, російський безпілотник вдарив по маршрутці. За попередніми даними, одна людина загинула, ще девʼять - отримали поранення. Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.

Близько 17:00 росіяни атакували з БпЛА маршрутне таксі у Шуменському мікрорайоні Херсона. Попередньо, одна людина загинула, ще девʼятеро – поранені - написав Прокудін.

Доповнення

У Херсонській області від ворожої атаки дроном постраждав 45-річний місцевий житель у Зеленівці. За минулу добу російські війська обстріляли 40 населених пунктів області, одна людина загинула, 13 поранено.