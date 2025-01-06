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Миф о дешевых лекарствах в Европе: что говорят украинцы? (ВИДЕО)
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Миф о дешевых лекарствах в Европе: что говорят украинцы? (ВИДЕО)

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Марс поднимет семейные вопросы: гороскоп для всех знаков Зодиака на 6-12 января

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Скалецкая: Минздрав должен действовать в пользу пациентов, а не монополий
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Миф о дешевых лекарствах в Европе: почему это не так? ВИДЕО
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Миф о дешевых лекарствах в Европе: почему это не так? ВИДЕО

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российский дрон атаковал маршрутку в Херсоне: есть погибший и раненые

российский дрон атаковал маршрутку в Херсоне: есть погибший и раненые

Киев  •  УНН

 • 7756 просмотра

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В Шуменском микрорайоне Херсона российский беспилотник атаковал маршрутное такси, в результате чего один человек погиб и 9 ранены. За сутки оккупанты обстреляли 40 населенных пунктов области.

В Херсоне сегодня, 6 января, российский беспилотник ударил по маршрутке. По предварительным данным, один человек погиб, еще девять - получили ранения. Об этом сообщил председатель ОВА Александр Прокудин, передает УНН

Около 17:00 россияне атаковали из БПЛА маршрутное такси в Шуменском микрорайоне Херсона. Предварительно, один человек погиб, еще девять - ранены

- написал Прокудин.

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В Херсонской области от вражеской атаки дроном пострадал 45-летний местный житель в Зеленовке. За минувшие сутки российские войска обстреляли 40 населенных пунктов области, один человек погиб, 13 ранены. 

Татьяна Краевская

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