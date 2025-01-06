российский дрон атаковал маршрутку в Херсоне: есть погибший и раненые
Киев • УНН
В Шуменском микрорайоне Херсона российский беспилотник атаковал маршрутное такси, в результате чего один человек погиб и 9 ранены. За сутки оккупанты обстреляли 40 населенных пунктов области.
В Херсоне сегодня, 6 января, российский беспилотник ударил по маршрутке. По предварительным данным, один человек погиб, еще девять - получили ранения. Об этом сообщил председатель ОВА Александр Прокудин, передает УНН.
Около 17:00 россияне атаковали из БПЛА маршрутное такси в Шуменском микрорайоне Херсона. Предварительно, один человек погиб, еще девять - ранены
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В Херсонской области от вражеской атаки дроном пострадал 45-летний местный житель в Зеленовке. За минувшие сутки российские войска обстреляли 40 населенных пунктов области, один человек погиб, 13 ранены.