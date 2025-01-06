Війська рф з дрона атакували чоловіка у передмісті Херсона
Київ • УНН
У Зеленівці під Херсоном від ворожої атаки дроном постраждав 45-річний місцевий житель. За минулу добу окупанти обстріляли 40 населених пунктів області, пошкодивши житлові будинки та інфраструктуру.
У Херсонській області від ворожої атаки дроном постраждав 45-річний місцевий житель у Зеленівці. За минулу добу російські війська обстріляли 40 населених пунктів області, одна людина загинула, 13 поранено, повідомили у Херсонській ОВА у понеділок, пише УНН.
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"російські війська атакували з БпЛА місцевого жителя у Зеленівці. Внаслідок скидання вибухівки з дрона 45-річний чоловік дістав вибухову травму, уламкові поранення ноги та руки. Потерпілий самостійно звернувся до лікарні. Наразі йому надають необхідну меддопомогу", - повідомили вранці у Херсонській ОВА у Telegram.
Як уточнив голова Херсонської МВА Роман Мрочко, російські окупанти обстріляли Зеленівку, передмістя Херсона, з артилерії та безпілотників.
"Били по житлових кварталах. Пошкоджені об’єкти торгівлі та критичної інфраструктури, автівка. Внаслідок атаки ворожого дрона один чоловік отримав поранення", - вказав Мрочко у Telegram.
Доповнення
Минулої доби у Херсонській області під ворожим вогнем та авіаударами, за даними голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, опинилися 40 населених пунктів, у тому числі Херсон.
російські військові, з його слів, били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 15 приватних будинків. Також окупанти понівечили господарчу споруду та приватні автомобілі.
"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 13 - дістали поранення", - повідомив у Telegram Прокудін дані за минулу добу по області.
За даними Мрочко, загиблий та 12 поранених минулої доби - лише у Херсонській громаді.