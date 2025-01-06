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Войска рф с дрона атаковали мужчину в пригороде Херсона с помощью дрона

Войска рф с дрона атаковали мужчину в пригороде Херсона с помощью дрона

Киев  •  УНН

 • 7154 просмотра

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В Зеленовке под Херсоном от вражеской атаки дроном пострадал 45-летний местный житель. За минувшие сутки оккупанты обстреляли 40 населенных пунктов области, повредив жилые дома и инфраструктуру.

В Херсонской области от вражеской атаки дроном пострадал 45-летний местный житель в Зеленовке. За минувшие сутки российские войска обстреляли 40 населенных пунктов области, один человек погиб, 13 ранены, сообщили в Херсонской ОГА в понедельник, пишет УНН.

Детали

«Российские войска атаковали с БПЛА местного жителя в Зеленовке. В результате сброса взрывчатки с дрона 45-летний мужчина получил взрывную травму, осколочные ранения ноги и руки. Пострадавший самостоятельно обратился в больницу. Сейчас ему оказывают необходимую медпомощь», - сообщили утром в Херсонской ОГА в Telegram.

Как уточнил председатель Херсонской МВА Роман Мрочко, российские оккупанты обстреляли Зеленовку, пригород Херсона, из артиллерии и беспилотников.

«Били по жилым кварталам. Повреждены объекты торговли и критической инфраструктуры, автомобиль. В результате атаки вражеского дрона один человек получил ранения», - указал Мрочко в Telegram.

Дополнение

За прошедшие сутки в Херсонской области под вражеским огнем и авиаударами, по данным председателя Херсонской ОГА Александра Прокудина, оказались 40 населенных пунктов, в том числе Херсон.

российские военные, по его словам, били по критической и социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в частности повредили 2 многоэтажки и 15 частных домов. Также оккупанты изуродовали хозяйственную постройку и частные автомобили.

«Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 13 -  получили ранения», - сообщил в Telegram Прокудин данные за минувшие сутки по области.

По данным Мрочко, погибший и 12 раненых за прошедшие сутки - только в Херсонской общине.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
khersonХерсон