Трагические последствия ночного обстрела Херсона: погиб гражданский житель
Киев • УНН
В результате ночного обстрела Корабельного района Херсона погиб 55-летний мужчина. Днем ранее в результате атаки дроном был тяжело ранен 51-летний местный житель.
Террористы убили человека в Херсонской области. Об этом сообщает Начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, передает УНН.
Детали
В Херсоне в результате ночного обстрела Корабельного района, осуществленного оккупационными войсками, погиб 55-летний мужчина.
Напомним
Вчера в Херсоне агрессор совершил атаку на Днепровский район с помощью дрона. В результате пострадал 51-летний мужчина, который получил минно-взрывную травму и осколочные ранения обеих ног.
Полиция немедленно доставила пострадавшего в больницу, где он находится в тяжелом состоянии.
Атака оккупантов на пассажирский автобус в Херсоне: количество пострадавших возросло до 10 человек02.03.25, 14:37 • 33487 просмотров