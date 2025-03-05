Потери россии за сутки: более 1200 военнослужащих и десятки единиц техники
Киев • УНН
Генштаб ВСУ обнародовал данные о потерях российских оккупантов за прошедшие сутки. Противник потерял 1250 военнослужащих, 23 артсистемы, 6 ББМ и другую технику.
Силы обороны Украины продолжают наносить потери России. Так, за минувшие сутки страна-агрессор потеряла более 1 200 оккупантов и 23 артсистемы. Об этом информирует УНН со ссылкой на Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook.
Детали
Указывается, что общие боевые потери россиян на 05.03.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 880660 (+1 250) человек ликвидировано
- танков ‒ 10256 (+1)
- боевых бронированных машин ‒ 21304 (+6)
- артиллерийских систем ‒ 24087 (+23)
- РСЗВ ‒ 1306 (+0)
- средств ПВО ‒ 1094 (+0)
- самолетов ‒ 370 (0)
- вертолетов ‒ 331 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 27849 (+108)
- крылатых ракет ‒ 3085 (0)
- кораблей / катеров ‒ 28 (0)
- подводных лодок ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 39512 (+84)
- специальной техники ‒ 3769 (+1)
Данные уточняются.
Напомним
В Средиземном море находятся 4 российских корабля, из которых 3 имеют крылатые ракеты "Калибр". Общее количество ракет на борту может достигать 26 единиц.
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