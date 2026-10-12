Более масштабные, чем во времена холодной войны, — Добриндт заявил об угрозах Германии

Фото иллюстративное

Вражеские силы ведут "теневую войну", направленную на дестабилизацию Германии. Об этом заявил глава МВД ФРГ Александр Добриндт на конференции Федерального ведомства по охране конституции и добавил, что угрозы сейчас масштабнее, чем во времена холодной войны, передает УНН.

Детали

По словам Добриндта, цели нынешней "теневой войны" выходят далеко за пределы целей холодной войны.

"У нее четкая цель — дестабилизировать нас. Не победить нас военным путем, а подчинить нас политически и общественно", — отметил глава МВД Германии.

Он добавил, что эти усилия "принесли определенные результаты", указав на растущую напряженность в политической, общественной и экономической жизни Германии. Страна стала одной из главных мишеней дезинформации, диверсий, шпионажа и кибератак из-за "ключевой роли в обороне Европы и поддержки Украины", сказал Добриндт. По его словам, Германии необходимо "перевооружиться" и расширить полномочия спецслужб.

В Германии спецслужбы ищут российские "тайники" с оружием, существует угроза диверсии на оборонном предприятии — СМИ

Президент Федерального ведомства по охране конституции Синан Селен отметил, что Россия представляет долгосрочную угрозу для Европы независимо от результата войны в Украине.

Он предупредил, что Москва стремится перекроить международный порядок в Европе, а организованные ею атаки будут продолжаться. "Для России цель — принципиально новая карта Европы и (новая) роль самой России в Европе и в геополитике", — отметил Селен.

Германия проверяет больницы на готовность принимать раненых на фоне предупреждений о возможном нападении рф — СМИ