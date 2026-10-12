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Масштабніші, ніж за часів холодної війни - Добріндт заявив про загрози Німеччині

Київ • УНН

 • 172 перегляди

Олександр Добріндт заявив, що росія веде тіньову війну для дестабілізації Німеччини. У Берліні закликали посилити спецслужби.

Масштабніші, ніж за часів холодної війни - Добріндт заявив про загрози Німеччині
Фото ілюстративне

Ворожі сили ведуть "тіньову війну", спрямовану на дестабілізацію Німеччини. Про це заявив голова МВС ФРН Олександр Добріндт на конференції Федерального відомства з охорони конституції і додав, що загрози зараз масштабніші, ніж за часів холодної війни, передає УНН.

Деталі

За словами Добріндта, цілі нинішньої "тіньової війни" виходять далеко за межі цілей холодної війни.

"У неї чітка мета - дестабілізувати нас. Не перемогти нас військовим шляхом, а підкорити нас політично та суспільно", - зазначив глава МВС Німеччини.

Він додав, що ці зусилля "принесли певні результати", вказавши на зростаючу напруженість у політичному, суспільному та економічному житті Німеччини. Країна стала однією з головних мішеней дезінформації, диверсій, шпигунства та кібератак через "ключову роль в обороні Європи та підтримку України", сказав Добріндт. За його словами, Німеччині необхідно "переозброїтися" та розширити повноваження спецслужб.

У Німеччині спецслужби шукають російські "схрони" зі зброєю, є загроза диверсії на оборонному підприємстві - ЗМІ27.09.26, 10:51 • 5702 перегляди

Президент Федерального відомства з охорони конституції Сінан Селен зазначив, що росія становить довгострокову загрозу для Європи незалежно від результату війни в Україні.

Він попередив, що москва прагне перекроїти міжнародний порядок у Європі, а організовані нею атаки продовжуватимуться. "Для росії мета - принципово нова карта Європи та (нова) роль самої росії в Європі та в геополітиці", - зазначив Селен.

Німеччина перевіряє лікарні на готовність приймати поранених на тлі попереджень про можливий напад рф - ЗМІ16.09.26, 16:50 • 5559 переглядiв

Антоніна Туманова

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