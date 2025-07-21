Более четверти из 154 боев - на одном направлении: карта от Генштаба

Более четверти из 154 боев на фронте за прошедшие сутки произошли на Покровском направлении, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в утренней сводке 21 июля, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 154 боевых столкновения - сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины два ракетных и 70 авиационных ударов, применили пять ракет и сбросили 111 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 3316 дронов-камикадзе и совершили 5978 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 54 - из реактивных систем залпового огня.

"За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пять артиллерийских средств и один пункт управления БпЛА противника", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 23 боестолкновения. Враг нанес девять авиационных ударов, сбросил 12 управляемых бомб, совершил 356 артиллерийских обстрелов, в том числе один - из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг семь раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанск, Красное Первое, Кутьковка, Стройовка и Старица.

На Купянском направлении за сутки произошло четыре атаки оккупантов. Силы обороны отбивали штурмовые действия противника вблизи Кондрашовки, Зеленого Гая и в направлении Купянска.

На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Карповка, Колодязи, Новый Мир, Редкодуб, Шандриголово, Торское и в направлении Серебрянки.

На Северском направлении, в районах Выемки, Верхнекаменского, Федоровки и Григоровки, противник шесть раз атаковал позиции наших войск.

На Краматорском направлении зафиксировано два боестолкновения в районах Предтечино и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил девять атак в районах Дылеевки, Щербиновки, Русиного Яра, Торецка и в направлении Катериновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 46 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Удачное, Новоекономическое, Лысовка, Зверово, Владимировка, Новоторецкое, Дачное, Новопавловка, Орехово, Алексеевка и в направлении Покровска, Мирнограда, Филии.

На Новопавловском направлении враг 17 раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Ялта, Мирное, Толстой, Воскресенка, Малеевка, Зеленое Поле, Темировка, Поддубное и Новополь.

На Гуляйпольском направлении враг один раз осуществлял безуспешные штурмовые действия в сторону Малиновки.

На Ореховском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Приднепровском направлении произошло одно боестолкновение, враг пытался продвинуться в направлении Приднепровского.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Войска РФ потеряли 1170 солдат и 54 артсистемы за сутки – Генштаб