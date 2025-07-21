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Понад чверть зі 154 боїв - на одному напрямку: карта від Генштабу

Київ • УНН

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Генштаб ЗСУ повідомив про 154 бойових зіткнення за минулу добу, з яких 46 відбулися на Покровському напрямку. Загарбники завдали двох ракетних та 70 авіаційних ударів, застосували 3316 дронів-камікадзе та здійснили 5978 обстрілів.

Понад чверть зі 154 боїв - на одному напрямку: карта від Генштабу

Понад чверть зі 154 боїв на фронті минулої доби сталося на Покровському напрямку, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у ранковому зведенні 21 липня, показавши карту бойових дій, пише УНН

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 154 бойових зіткнення

- повідомили у Генштабі.

За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України двох ракетних та 70 авіаційних ударів, застосували п’ять ракет та скинули 111 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 3316 дронів-камікадзе та здійснили 5978 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 54 - із реактивних систем залпового вогню.

"За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу, озброєння й військової техніки, п’ять артилерійських засобів та один пункт управління БпЛА противника", - ідеться у зведенні.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 23 боєзіткнення. Ворог завдав дев’яти авіаційних ударів, скинув 12 керованих бомб, здійснив 356 артилерійських обстрілів, зокрема один - із реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог сім разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ, Красне Перше, Кутьківка, Строївка та Стариця.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Кіндрашівки, Зеленого Гаю та в напрямку Куп’янська.

На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Карпівка, Колодязі, Новий Мир, Рідкодуб, Шандриголове, Торське та в напрямку Серебрянки.

На Сіверському напрямку, у районах Виїмки, Верхньокам’янського, Федорівки та Григорівки, противник шість разів атакував позиції наших військ.

На Краматорському напрямку зафіксовано два боєзіткнення у районах Предтечиного та Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив дев’ять атак у районах Диліївки, Щербинівки, Русиного Яру, Торецька та в напрямку Катеринівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 46 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Полтавка, Удачне, Новоекономічне, Лисівка, Звірове, Володимирівка, Новоторецьке, Дачне, Новопавлівка, Горіхове, Олексіївка та в напрямку Покровська, Мирнограду, Філії.

На Новопавлівському напрямку ворог 17 разів атакував наші позиції в районах населених пунктів Ялта, Мирне, Толстой, Воскресенка, Маліївка, Зелене Поле, Темирівка, Піддубне та Новопіль.

На Гуляйпільському напрямку ворог один раз здійснював безуспішні штурмові дії в бік Малинівки.

На Оріхівському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку відбулося одне боєзіткнення, ворог намагався просунутись у напрямку Придніпровського.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Війська рф втратили 1170 солдатів та 54 артсистеми за добу - Генштаб21.07.25, 07:54 • 1572 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Генеральний штаб Збройних сил України
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