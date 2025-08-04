Более четверти боев за минувшие сутки пришлись на Покровское направление: карта от Генштаба

Более четверти из 183 боев за прошедшие сутки на фронте произошли на Покровском направлении, также было жарче, чем на других, на Лиманском и Новопавловском направлениях, сообщили в утренней сводке 4 августа в Генеральном штабе ВСУ, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 183 боевых столкновения - сообщили в Генштабе.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 65 авиационных ударов, применил одну ракету и 103 управляемые бомбы. Кроме этого, совершил 4307 обстрелов, из них 100 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2419 дронов-камикадзе.

"Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили одно артиллерийское средство, восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и одну радиолокационную станцию противника", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северно-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили 19 атак россиян. Противник нанес 12 авиационных ударов, в общей сложности сбросил 26 управляемых авиационных бомб и совершил 261 артиллерийский обстрел, в том числе 17 - из реактивных систем залпового огня.

За прошедшие сутки на Южно-Слобожанском направлении произошло восемь боестолкновений в районах Волчанска, Кутьковки, Фиголевки и Красного Первого.

На Купянском направлении зафиксировано девять атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районах Голубовки, Петропавловки, Новоосинового, Степной Новоселовки и Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 29 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи Карповки, Ольговки, Редкодуба, Торского, Григоровки, в направлении Среднего, Чернещины, Шандриголового.

На Северском направлении агрессор атаковал вблизи Григоровки и в направлении Серебрянки и Северска. Всего за прошедшие сутки произошло пять боестолкновений.

На Краматорском направлении Силы обороны отбили восемь вражеских атак вблизи Часового Яра, Маркового и в сторону Белой Горы и Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил 13 атак в районах Русиного Яра, Щербиновки, Торецка, Катериновки и в сторону Александро-Калинового.

На Покровском направлении наши защитники остановили 49 атак агрессора в районах населенных пунктов Попов Яр, Новоекономическое, Миролюбовка, Зверово, Котлино, Удачное, Орехово, в направлении населенных пунктов Новоукраинка, Новоподгородное, Родинское, Красный Лиман.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 22 вражеских штурма в районах населенных пунктов Запорожье, Новохатское, Воскресенка, Зеленое Поле, Мирное, Малеевка, Темировка, Новополь и в сторону населенного пункта Левадное.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях боевых столкновений не происходило.

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг дважды безуспешно пытался приблизиться к укреплениям наших защитников.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

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