Понад чверть боїв минулої доби припала на Покровський напрямок: карта від Генштабу

Понад чверть зі 183 боїв минулої доби на фронті сталася на Покровському напрямку, також було гарячіше, ніж на інших, на Лиманському та Новопавлівському напрямках, повідомили у ранковому зведенні 4 серпня у Генеральному штабі ЗСУ, показавши карту бойових дій, пише УНН.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 183 бойових зіткнення - повідомили у Генштабі.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного і 65 авіаційних ударів, застосував одну ракету й 103 керовані бомби. Крім цього, здійснив 4307 обстрілів, з них 100 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2419 дронів-камікадзе.

"Вчора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили один артилерійський засіб, вісім районів зосередження особового складу, озброєння й військової техніки та одну радіолокаційну станцію противника", - ідеться у зведенні.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили 19 атак росіян. Противник завдав 12 авіаційних ударів, загалом скинув 26 керованих авіаційних бомб та здійснив 261 артилерійський обстріл, зокрема 17 - із реактивних систем залпового вогню.

Минулої доби на Південно-Слобожанському напрямку відбулося вісім боєзіткнень у районах Вовчанська, Кутьківки, Фиголівки та Красного Першого.

На Куп’янському напрямку зафіксовано дев’ять атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у районах Голубівки, Петропавлівки, Новоосинового, Степової Новоселівки та Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 29 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу Карпівки, Ольгівки, Рідкодуба, Торського, Григорівки, в напрямку Середнього, Чернещини, Шандриголового.

На Сіверському напрямку агресор атакував поблизу Григорівки та в напрямку Серебрянки та Сіверська. Загалом минулої доби відбулося п’ять боєзіткнень.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили вісім ворожих атак поблизу Часового Яру, Маркового та в бік Білої Гори й Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 13 атак у районах Русиного Яру, Щербинівки, Торецька, Катеринівки та в бік Олександро-Калинового.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 49 атак агресора у районах населених пунктів Попів Яр, Новоекономічне, Миролюбівка, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове, в напрямку населених пунктів Новоукраїнка, Новопідгородне, Родинське, Червоний Лиман.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 22 ворожі штурми в районах населених пунктів Запоріжжя, Новохатське, Воскресенка, Зелене Поле, Мирне, Маліївка, Темирівка, Новопіль та в бік населеного пункту Левадне.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках бойових зіткнень не відбувалося.

Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог двічі без успіху намагався наблизитися до укріплень наших оборонців.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

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