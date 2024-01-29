Более 6 часов продолжались переговоры Кулебы, Ермака и Сийярто - МИД

Сегодня в Ужгороде более шести часов продолжались переговоры министров иностранных дел Дмитрий Кулебы, руководителя Офиса Президента Андрея Ермака с министром внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МИД.

6 часов и 10 минут - именно столько длились переговоры министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, руководителя Офиса Президента Андрея Ермака и министра внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в Ужгороде - говорится в сообщении МИД.

Ранее Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак во время совместной пресс-конференции министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и главой МИД Венгрии Петером Сийярто сообщал, что сегодня был сделан очень мощный шаг к организации встречи Президента Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Напомним

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина сообщала, что Украина работает над подготовкой визита Орбана.