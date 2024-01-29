Понад 6 годин тривали переговори Кулеби, Єрмака та Сійярто - МЗС
Київ • УНН
Кулеба, Єрмак та Сійярто провели понад 6-годинні переговори в Ужгороді щодо українсько-угорських відносин.
Сьогодні в Ужгороді понад шість годин тривали переговори міністрів закордонних справ Дмитро Кулеби, керівника Офісу Президента Андрія Єрмака з міністром зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петером Сійярто. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу МЗС.
6 годин і 10 хвилин – саме стільки тривали переговори міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, керівника Офісу Президента Андрія Єрмака та міністра зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петера Сійярто в Ужгороді
Раніше Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак під час спільної пресконференції міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою та головою МЗС Угорщини Петером Сійярто повідомляв, що сьогодні був зроблений дуже потужний крок до організації зустрічі Президента Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.
Нагадаємо
Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина повідомляла, що Україна працює над підготовкою візиту Орбана.