Более 5 тыс. случаев преступлений рф против окружающей среды зафиксировано в Украине

На сегодня зафиксировано более 5 тыс. случаев преступлений против окружающей среды, которые совершила россия в Украине. Их общая стоимость уже превышает 2,4 триллиона гривен. Об этом сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрилец в эфире телемарафона в четверг, передает корреспондент УНН.

На сегодня мы зафиксированы более 5 тыс. случаев преступлений против окружающей среды. Их общая стоимость согласно нашей методологии уже превышает 2,4 триллиона гривен - сказал Стрилец.

Он напомнил, что ущерб от войны природе даже больше в некоторых случаях, чем инфраструктуре.

Выбросы от боевых действий в Украине достигают 180 млн тонн CO2 - Минсреды

Кроме того, он прокомментировал изменение экосистемы Каховской ГЭС.

"Изменение экосистемы Каховской ГЭС - это уже факт. Это сегодня 150 тыс. гектаров зеленых насаждений. Один из вопросов, который еще предстоит изучить об инвазивных видах, есть они там, или нет. Но, тем не менее, природа действительно показала свою силу, свою мощь", - рассказал Стрилец.

Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС