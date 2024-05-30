Понад 5 тис. випадків злочинів рф проти довкілля зафіксовано в Україні
Київ • УНН
За даними українського міністра, зафіксовано понад 5000 екологічних злочинів, скоєних росією в Україні, загальна вартість яких перевищує 2,4 трлн гривень.
На сьогодні зафіксовано понад 5 тис. випадків злочинів проти довкілля, які скоїла росія в Україні. Їх загальна вартість вже перевищує 2,4 трильйона гривень. Про це повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець в ефірі телемарафону у четвер, передає кореспондент УНН.
На сьогодні ми маємо зафіксовані понад 5 тис. випадків злочинів проти довкілля. Їх загальна вартість відповідно до нашої методології вже перевищує 2,4 трильйона гривень
Він нагадав, що збитки від війни природі навіть більші в деяких випадках, ніж інфраструктурі.
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Окрім того, він прокоментував зміну екосистеми Каховської ГЕС.
"Зміна екосистеми Каховської ГЕС – це вже факт. Це сьогодні 150 тис. гектарів зелених насаджень. Одне з питань, яке ще потрібно вивчити щодо інвазійних видів, чи є вони там, чи ні. Але, тим не менше, природа дійсно показала свою силу, свою потужність", - розповів Стрілець.
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