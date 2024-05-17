Викиди від бойових дій в Україні сягають 180 млн тонн CO2 - Міндовкілля
Київ • УНН
Викиди від бойових дій на території України вже склали 180 мільйонів тонн СО2, за даними міністра захисту довкілля та природних ресурсів України.
Викиди внаслідок бойових дій на території України вже становлять 180 млн тонн CO2, повідомило у п'ятницю Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, пише УНН.
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Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець повідомив, що "викиди внаслідок бойових дій на території України вже становлять 180 млн тонн CO2".
Окрім того, міністр повідомив про низку документів, що фіналізуються у сфері кліматичної політики і прокладають шлях до кліматичного врядування європейського зразка:
- Готується до розгляду Кабінет міністрів Стратегія кліматичної політики до 2035 року.
- Кліматичний закон, спрямований на низьковуглецевий розвиток України, найближчим часом буде схвалений урядом та направлений до Верховної Ради України.
- Скоро стартує обговорення проєкту Стратегії впровадження системи торгівлі квотами на викиди парникових газів в Україні на період до 2033 року та операційний план до неї.
- Тримаємо незмінний курс на Паризьку угоду, попри бойові дії. Це зокрема про нові фінансові механізми за статтею 6 Паризької угоди – уже підписано Меморандуми з такими потужними гравцями, як Швейцарія та Японія.
- У сфері імплементації положень Екологічного договору для України триває розробка Плану заходів з його реалізації. Environmental Compact – це 50 уніфікованих рекомендацій для України та світу, які визначають підходи до компенсації за шкоду довкіллю від бойових дій та пропозиції щодо «зеленого» відновлення. 30 кроків має зробити Україна, 20 – за підтримки наших партнерів. За словами Стрільця, План заходів містить 66 пунктів, виконання яких планується до 2027 року. Більшість заходів передбачається здійснити вже у 2024 році.
Збитки довкіллю від російських атак перевищують 2,4 трлн грн – міністр21.04.24, 00:02 • 26863 перегляди