Викиди від бойових дій в Україні сягають 180 млн тонн CO2 - Міндовкілля

ukenru
17:57 • 42391 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

17:57 • 61394 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

16:38 • 75563 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

14:28 • 176135 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 135138 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 132797 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 125817 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 119803 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 111848 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 129882 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2 м/с
62 %
749 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

29 березня, 12:10 • 123245 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

13:11 • 88906 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

13:12 • 96426 перегляди
"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

14:13 • 108510 перегляди
На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

14:45 • 74808 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

14:28 • 176080 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 346710 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 419374 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 429567 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 340498 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

17:57 • 61336 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

13:12 • 96426 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

13:11 • 88906 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 88665 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 101818 перегляди
Актуальне
Викиди від бойових дій в Україні сягають 180 млн тонн CO2 - Міндовкілля

Викиди від бойових дій в Україні сягають 180 млн тонн CO2 - Міндовкілля

Київ • УНН

 • 17375 перегляди

Викиди від бойових дій на території України вже склали 180 мільйонів тонн СО2, за даними міністра захисту довкілля та природних ресурсів України.

Викиди внаслідок бойових дій на території України вже становлять 180 млн тонн CO2, повідомило у п'ятницю Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, пише УНН.

Деталі

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець повідомив, що "викиди внаслідок бойових дій на території України вже становлять 180 млн тонн CO2".

Окрім того, міністр повідомив про низку документів, що фіналізуються у сфері кліматичної політики і прокладають шлях до кліматичного врядування європейського зразка:

  • Готується до розгляду Кабінет міністрів Стратегія кліматичної політики до 2035 року.
  • Кліматичний закон, спрямований на низьковуглецевий розвиток України, найближчим часом буде схвалений урядом та направлений до Верховної Ради України.
  • Скоро стартує обговорення проєкту Стратегії впровадження системи торгівлі квотами на викиди парникових газів в Україні на період до 2033 року та операційний план до неї.
  • Тримаємо незмінний курс на Паризьку угоду, попри бойові дії. Це зокрема про нові фінансові механізми за статтею 6 Паризької угоди – уже підписано Меморандуми з такими потужними гравцями, як Швейцарія та Японія.
  • У сфері імплементації положень Екологічного договору для України триває розробка Плану заходів з його реалізації. Environmental Compact – це 50 уніфікованих рекомендацій для України та світу, які визначають підходи до компенсації за шкоду довкіллю від бойових дій та пропозиції щодо «зеленого» відновлення. 30 кроків має зробити Україна, 20 – за підтримки наших партнерів. За словами Стрільця, План заходів містить 66 пунктів, виконання яких планується до 2027 року. Більшість заходів передбачається здійснити вже у 2024 році.

Збитки довкіллю від російських атак перевищують 2,4 трлн грн – міністр21.04.24, 00:02 • 26863 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаПолітика
verkhovna-radaВерховна Рада
shveitsariiaШвейцарія
yaponiiaЯпонія
ukrainaУкраїна
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,335.10
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,817.97