Выбросы от боевых действий в Украине достигают 180 млн тонн CO2 - Минсреды

Выбросы в результате боевых действий на территории Украины уже составляют 180 млн тонн CO2, сообщило в пятницу Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, пишет УНН.

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Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрилец сообщил, что "выбросы в результате боевых действий на территории Украины уже составляют 180 млн тонн CO2".

Кроме того, министр сообщил о ряде документов, которые финализируются в сфере климатической политики и прокладывают путь к климатическому управлению европейского образца:

Готовится к рассмотрению Кабинетом министров Стратегия климатической политики до 2035 года.

Климатический закон, направленный на низкоуглеродное развитие Украины, в ближайшее время будет одобрен правительством и направлен в Верховную Раду Украины.

Скоро стартует обсуждение проекта Стратегии внедрения системы торговли квотами на выбросы парниковых газов в Украине на период до 2033 года и операционный план к ней.

Держим неизменный курс на Парижское соглашение, несмотря на боевые действия. Это в частности о новых финансовых механизмах по статье 6 Парижского соглашения - уже подписаны Меморандумы с такими мощными игроками, как Швейцария и Япония.

В сфере имплементации положений Экологического договора для Украины продолжается разработка Плана мероприятий по его реализации. Environmental Compact - это 50 унифицированных рекомендаций для Украины и мира, которые определяют подходы к компенсации за ущерб окружающей среде от боевых действий и предложения по "зеленому" восстановлению. 30 шагов должна сделать Украина, 20 - при поддержке наших партнеров. По словам Стрильца, План мероприятий содержит 66 пунктов, выполнение которых планируется до 2027 года. Большинство мероприятий предполагается осуществить уже в 2024 году.

Ущерб окружающей среде от российских атак превышает 2,4 трлн грн - министр