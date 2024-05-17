Выбросы от боевых действий в Украине достигают 180 млн тонн CO2 - Минсреды

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
  •  94267 просмотра

Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
  •  126705 просмотра

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
16 мая 2024, 10:49  •  120024 просмотра

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера

Эксклюзив
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
16 мая 2024, 10:49  •  115947 просмотра

Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
16 мая 2024, 09:35  •  157794 просмотра

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Эксклюзив
ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП
16 мая 2024, 08:45  •  63189 просмотра

ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных
16 мая 2024, 08:19  •  152563 просмотра

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

Эксклюзив
Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп
15 мая 2024, 10:23  •  135579 просмотра

Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения
15 мая 2024, 08:08  •  140163 просмотра

В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения

Эксклюзив
Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева
15 мая 2024, 06:30  •  150141 просмотра

Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева

Новости по теме
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Есть генераторы и солнечные панели: Шмигаль заверил, что больницы и ЦНАПы будут работать

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Дроны, генераторы и боеприпасы: Литва передала Украине новый пакет помощи

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Около 5 тысяч украинцев, пострадавших от российской агрессии, эвакуировали на лечение за границу

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Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

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16 мая 2024, 09:35  •  157794 просмотра
Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

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16 мая 2024, 08:19  •  152563 просмотра
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Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

15 мая 2024, 10:00  •  215232 просмотра
Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

15 мая 2024, 07:27  •  235049 просмотра
Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  436394 просмотра

Выбросы от боевых действий в Украине достигают 180 млн тонн CO2 - Минсреды

Выбросы от боевых действий на территории Украины уже составили 180 миллионов тонн СО2, по данным министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Война •   •  1924 просмотра
Выбросы от боевых действий в Украине достигают 180 млн тонн CO2 - Минсреды

Украинская дзюдоистка Билодид пропустит чемпионат мира: что известно

Украинская дзюдоистка, олимпийская чемпионка Дарья Билодид пропустит чемпионат мира по дзюдо 2024 года в Абу-Даби из-за незначительной травмы, полученной накануне отъезда.

спорт •   •  1284 просмотра
Украинская дзюдоистка Билодид пропустит чемпионат мира: что известно

Есть генераторы и солнечные панели: Шмигаль заверил, что больницы и ЦНАПы будут работать

Несмотря на перебои в электроснабжении, граждане Украины будут иметь доступ к медицинским, социальным и государственным услугам, поскольку правительство обеспечивает энергетическую автономию критически важных учреждений с помощью генераторов и солнечных электростанций.

Общество •   •  1637 просмотра
Есть генераторы и солнечные панели: Шмигаль заверил, что больницы и ЦНАПы будут работать

Дроны, генераторы и боеприпасы: Литва передала Украине новый пакет помощи

Литва предоставила Украине новый пакет военной помощи, включающий боеприпасы, системы противодействия беспилотникам, БПЛА, генераторы и раскладные кровати.

Война •   •  2637 просмотра
Дроны, генераторы и боеприпасы: Литва передала Украине новый пакет помощи

Около 5 тысяч украинцев, пострадавших от российской агрессии, эвакуировали на лечение за границу

Около 5 000 украинцев, пострадавших от российской агрессии, были эвакуированы на лечение за границу благодаря сотрудничеству между министерством здравоохранения Украины, Европейской комиссией и ВОЗ за более чем два года полномасштабной войны.

Война •   •  3589 просмотра
Около 5 тысяч украинцев, пострадавших от российской агрессии, эвакуировали на лечение за границу

Британская разведка: отставка шойгу с должности министра обороны рф не будет иметь изменений в ходе войны в Украине

андрей белоусов, экономист без военного опыта, заменил сергея шойгу на посту министра обороны россии, но британская разведка не ожидает, что эта смена существенно повлияет на подход рф к войне в Украине.

Война •   •  4433 просмотра
Британская разведка: отставка шойгу с должности министра обороны рф не будет иметь изменений в ходе войны в Украине

Прорыв трубопровода вблизи ТРЦ Ocean Plaza: полиция открыла уголовное производство

Полиция возбудила уголовное дело против должностных лиц "Киевтеплоэнерго" по факту хищения бюджетных средств во время реконструкции теплосетей в Киеве, в том числе на участке, где произошел прорыв трубы на улице Антоновича.

Киев •   •  4688 просмотра
Прорыв трубопровода вблизи ТРЦ Ocean Plaza: полиция открыла уголовное производство

Объем расходов на сектор безопасности и обороны существенно возрастает, Минфин не исключает пересмотра бюджета

Из-за задержек с поставками военной техники значительно возрастают расходы на оборону, что потенциально может привести к пересмотру бюджета с целью предоставления дополнительного финансирования сектора безопасности и обороны.

Война •   •  6416 просмотра
Объем расходов на сектор безопасности и обороны существенно возрастает, Минфин не исключает пересмотра бюджета

Орбан призвал молиться за Фицо и назвал нападавшего на словацкого премьера левым активистом

Состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо остается тяжелым. О том, что Фицо борется за свою жизнь, отметил глава правительства Венгрии Виктор Орбан. Он также назвал нападавшего Юрая Цинтулу «левым активистом», проигнорировав, что это ошибка перевода.

Новости Мира •   •  4466 просмотра
Орбан призвал молиться за Фицо и назвал нападавшего на словацкого премьера левым активистом

OpenAI заключила соглашение об обучении ИИ на данных Reddit

OpenAI подписала соглашение с Reddit об использовании данных сайта для обучения ИИ-моделей, при этом генеральный директор OpenAI Сэм Альтман владеет значительным пакетом акций Reddit.

Новости Мира •   •  4116 просмотра
OpenAI заключила соглашение об обучении ИИ на данных Reddit