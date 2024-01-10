Более 5 лет за решеткой получила одна из организаторов псевдореферендума на Луганщине

К 5 с половиной годам заключения приговорили коллаборационистку, которая участвовала в организации псевдореферендума по "присоединению" Луганщины к рф. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает УНН.

Детали

Сотрудники украинской спецслужбы задержали злоумышленницу весной 2023 года во время ее поездки в Киев.

Учитывая сотрудничество со следствием, суд назначил ей 5 с половиной лет тюремного заключения с конфискацией имущества.

На основании собранных доказательств суд признал ее виновной по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) - рассказали в СБУ.

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Также в СБУ отметили, что в Киев женщина приехала в попытке оформить себе соцвыплаты как внутренне перемещенное лицо с временно захваченной части востока Украины.

Дополнение

Следователи выяснили, что злоумышленницей является жительница Старобельска, которая после захвата города поддержала российских захватчиков и пошла с ними на сотрудничество

За это женщину вместе с матерью назначили в состав местного оккупационного "избиркома".

Там она входила в состав так называемых "мобильных групп", которые составляли списки потенциальных "избирателей" и контролировали их прибытие на "голосование" для создания видимости избирательного процесса.

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Также она фальсифицировала итоги фейкового плебисцита и удостоверяла это своей подписью в незаконных "протоколах" псевдореферендума. За это коллаборантка получала от оккупантов денежное "вознаграждение" в российских рублях.

Напомним,

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