Понад 5 років за ґратами отримала одна з організаторок псевдореферендуму на Луганщині

До 5 з половиною років ув'язнення засудили колаборантку, яка брала участь в організації псевдореферендуму із "приєднання" Луганщини до рф. Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає УНН.

Деталі

Співробітники української спецслужби затримали зловмисницю навесні 2023 року під час її поїздки до Києва.

Враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив їй 5 з половиною років тюремного ув’язнення із конфіскацією майна.

На підставі зібраних доказів суд визнав її винною за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) - розповіли в СБУ.

Виправдовував агресію рф: експослушник Києво-Печерської лаври отримав підозру

Також в СБУ зауважили, що до Києва жінка приїхала у спробі оформити собі соцвиплати як внутрішньо переміщена особа з тимчасово захопленої частини сходу України.

Доповнення

Слідчі з'ясували, що зловмисницею є мешканка Старобільська, яка після захоплення міста підтримала російських загарбників та пішла з ними на співпрацю

За це жінку разом із матір’ю призначили до складу місцевого окупаційного "виборчкому".

Там вона входила до складу так званих "мобільних груп", які складали списки потенційних "виборців" та контролювали їх прибуття на "голосування" для створення видимості виборчого процесу.

У Херсоні затримали колаборантку, яка під час окупації міста примусово "паспортизувала" пільговиків

Також вона фальсифікувала підсумки фейкового плебісциту і засвідчувала це своїм підписом у незаконних "протоколах" псевдореферендуму. За це колаборантка отримувала від окупантів грошову "винагороду" в російських рублях.

Нагадаємо

Служба безпеки України затримала у Києві ексчиновника, який був агентом фсб, співпрацював з терористом пасічником і пропонував приєднати східні регіони України до ростовської області рф