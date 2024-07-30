За сутки в Украине возникло 357 пожаров в природных экосистемах на площади 224,8 га. Больше всего возгораний зафиксировано в Днепропетровской, Киевской и Одесской областях, сообщили в ГСЧС Украины во вторник, пишет УНН.

Детали

"Более 1700 пожарных ГСЧС и более 400 единиц техники привлекались за прошедшие сутки к тушению пожаров в природных экосистемах Украины. Всего возникло 357 очагов возгорания, общей площадью 224,8 га", - сообщили в ГСЧС в соцсетях.

Больше всего, как сообщается, - на территории Днепропетровской области - 79, общей площадью 70,38 га: горела сухая растительность, лес и мусор. В тройке "лидеров" также Киевская - 62 (14,25 га) и Одесская - 38 (14,52 га) области.

"Спасатели ГСЧС продолжают укрощать огонь по всей стране. Из-за жары, особенно в ветреную погоду, значительно возрастает угроза возникновения возгораний в экосистемах", - отметили в ведомстве.

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