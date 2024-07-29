На Николаевщине произошел пожар сухостоя, который перекинулся во двор и охватил сарай. Владелица получила ожоги рук и ног, пытаясь потушить огонь, поэтому была госпитализирована. Пожар ликвидировали на площади 530 кв.м. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

Детали

Сегодня в городе Новый БугБаштанского района Николаевской области произошел пожар сухостоя вблизи жилого сектора. Огонь перекинулся во двор, где вспыхнул сарай.

Владелица, женщина 1931 года рождения, пыталась самостоятельно потушить пожар, но получила ожоги рук и ног. Ее госпитализировали.

Спасатели потушили пожар, охвативший 530 кв.м.

Добавим

В целом по Украине за последние сутки произошел 261 пожар на площади 202,23 га, в частности в Днепропетровской, Харьковской и Одесской областях.

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