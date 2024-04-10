Более 200 европейских трейдеров используют газовую инфраструктуру Украины - Минэнерго

Уже более 200 европейских трейдеров используют украинскую газотранспортную инфраструктуру, которая стала составляющей системы ЕС. Об этом заявил заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник во время онлайн-выступления на Budapest LNG Summit, передает УНН.

Детали

По его словам, количество трейдеров, использующих украинскую газовую инфраструктуру продолжает расти.

Заместитель Министра отметил, что несмотря на военные действия в Украине происходит развитие биржевых продуктов, новых услуг операторов ГТС и ПХГ и новых маршрутов поставки, таких как "Вертикальный коридор".

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Он подчеркнул, что о надежности партнерства свидетельствует тот факт, что, несмотря на войну и намерения врага дестабилизировать ситуацию, Оператор ГТС Украины и "Укртрансгаз" продолжают выполнять заявки, а система работает стабильно.

Мы поощряем европейских трейдеров использовать доступные мощности транспортировки и хранения газа, в том числе по новым маршрутам. Восточноевропейский рынок газа - без границ, и доступная инфраструктура позволяет нам строить высоколиквидный газовый рынок - подчеркнул Николай Колесник.

Дополнение

Заместитель министра энергетики Украины пояснил, что одним из важных принципов формирования новой модели рынка в Европе должна стать диверсификация направлений поставок природного газа.

По его словам, это поможет избежать повторения манипуляций с ценами, как это в свое время делала Россия, используя монопольное положение на европейском рынке.

Напомним

Министр энергетики Украины Герман Галущенко исключил любую возможность коммерческих соглашений по продолжению транспортировки российского газа через территорию Украины после окончания срока действия действующего транзитного соглашения.