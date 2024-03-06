Міністр енергетики Галущенко виключив можливість продовження транзиту російського газу
Київ • УНН
Міністр енергетики України Герман Галущенко виключив будь-яку можливість комерційних угод щодо продовження транспортування російського газу через територію України після закінчення терміну дії чинної транзитної угоди.
Міністр енергетики України Герман Галущенко виключив можливість укладення комерційних угод, які дозволили постачати через країну російський газ після закінчення дії транзитної угоди в кінці року. Про це він сказав в інтерв'ю Bloomberg, передає УНН.
Bloomberg зазначає, що Європейський союз і Україна раніше заявили, що не переглядатимуть чинний контракт, але деякі учасники ринку з оптимізмом дивляться на можливість приватних угод із доставки палива в торговий блок.
Міністр енергетики України Герман Галущенко заперечив такий варіант.
"Я не бачу такої можливості. На столі немає жодних можливих рішень", - заявив він.
Агентство зазначає, що після вторгнення в Україну росія припинила більшу частину своїх поставок до Європи, але деякі потоки продовжують іти через Україну в менших обсягах, ніж передбачено контрактом. Ці поставки покривають більшу частину попиту в таких країнах, як Австрія, Угорщина і Словаччина.
Замість того щоб продовжувати купувати російський газ, Галущенко закликав європейські країни зберігати паливо у великих резервуарах України. За його словами, Україна може запропонувати 15 мільярдів кубометрів газу, що перевищує 14 мільярдів кубометрів російського палива, які пройшли через Україну минулого року.
"Я думаю, це справедливо. Не треба говорити, що ми не можемо жити без російського газу", - наголосив міністр.
Україна не підписуватиме новий контракт з рф щодо продовження транзиту газу - Шмигаль04.03.24, 18:45 • 28630 переглядiв