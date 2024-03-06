Министр энергетики Галущенко исключил возможность продолжения транзита российского газа
Киев • УНН
Министр энергетики Украины Герман Галущенко исключил любую возможность коммерческих соглашений о продолжении транспортировки российского газа через территорию Украины после окончания срока действия действующего транзитного соглашения.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко исключил возможность заключения коммерческих соглашений, которые позволили бы поставлять через страну российский газ после окончания действия транзитного соглашения в конце года. Об этом он сказал в интервью Bloomberg, передает УНН.
Bloomberg отмечает, что Европейский союз и Украина ранее заявили, что не будут пересматривать действующий контракт, но некоторые участники рынка с оптимизмом смотрят на возможность частных сделок по доставке топлива в торговый блок.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко отрицает такой вариант.
"Я не вижу такой возможности. На столе нет никаких возможных решений", - заявил он.
Агентство отмечает, что после вторжения в Украину россия прекратила большую часть своих поставок в Европу, но некоторые потоки продолжают идти через Украину в меньших объемах, чем предусмотрено контрактом. Эти поставки покрывают большую часть спроса в таких странах, как Австрия, Венгрия и Словакия.
Вместо того чтобы продолжать покупать российский газ, Галущенко призвал европейские страны хранить топливо в больших резервуарах Украины. По его словам, Украина может предложить 15 миллиардов кубометров газа, что превышает 14 миллиардов кубометров российского топлива, которые прошли через Украину в прошлом году.
"Я думаю, это справедливо. Не надо говорить, что мы не можем жить без российского газа", - подчеркнул министр.
Украина не будет подписывать новый контракт с рф о продлении транзита газа - Шмыгаль4 марта 2024, 16:45 • 25726 просмотров
Министр энергетики Галущенко исключил возможность продолжения транзита российского газа
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