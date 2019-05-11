Боксер Шабранский получил в США двадцатую профессиональную победу
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Украинский боксер полутяжелого веса Вячеслав Шабранский (20-2, 16 КО) вечером в Калифорнии провел свой первый бой за полтора года, сообщает УНН со ссылкой на "LuckyPunch".
Украинец победил 36-летнего мексиканца Хильберто Рубио (9-7, 6 КО). В рамках поединка команда соперника принял решение снять своего бойца.
Примечательно, что для Шабранского данный бой стал первым после паузы в полтора года.
Как сообщалось ранее, украинец уступил Ковалеву в бою за титул чемпиона мира WBO.