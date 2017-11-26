Шабранський поступився Ковальову та втратив можливість стати чемпіоном за версією WBO

Зазначається, що в послужному списку Ковальова тепер 31 перемога (27 - нокаутом), дві поразки і одна нічия. У Шабранського 19 перемог (16 - нокаутом) і дві поразки.

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Як повідомляв раніше УНН, відбулася процедура офіційного зважування головних учасників вечора боксу в Нью-Йорку (США) українця В'ячеслава Шабранського та росіянина Сергія Ковальова у боротьбі за вакантний титул чемпіона світу по версії WBO в напівважкій ваговій категорії (до 79,4 кг).