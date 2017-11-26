Шабранский уступил Ковалеву и потерял возможность стать чемпионом по версии WBO

Отмечается, что в послужном списке Ковалева теперь 31 победа (27 - нокаутом), два поражения и одна ничья. В Шабранского 19 побед (16 - нокаутом) и два поражения.

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Как сообщал ранее УНН, состоялась процедура официального взвешивания главных участников вечера бокса в Нью-Йорке (США) Украинский Вячеслава Шабранскому и россиянина Сергея Ковалева в борьбе за вакантный титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе (до 79,4 кг) .