Шабранский уступил Ковалеву и потерял возможность стать чемпионом по версии WBO
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Россиянин Сергей Ковалев завоевал вакантный титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг. В 12-раундовом бою, прошедшем в Нью-Йорке, он выиграл в украинца Вячеслава Шабранского техническим нокаутом во втором раунде. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
Отмечается, что в послужном списке Ковалева теперь 31 победа (27 - нокаутом), два поражения и одна ничья. В Шабранского 19 побед (16 - нокаутом) и два поражения.
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Как сообщал ранее УНН, состоялась процедура официального взвешивания главных участников вечера бокса в Нью-Йорке (США) Украинский Вячеслава Шабранскому и россиянина Сергея Ковалева в борьбе за вакантный титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе (до 79,4 кг) .