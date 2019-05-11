Боксер Шабранський здобув в США двадцяту професійну перемогу

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КИЇВ. 11 травня. УНН. Український боксер напівважкої ваги В’ячеслав Шабранський (20-2, 16 КО) в вечері в Каліфорнії провів свій перший бій за півтора року, повідомляє УНН з посиланням на “LuckyPunch”.

Українець переміг 36-річного мексиканця Хильберто Рубіо (9-7, 6 КО). В рамках двобою команда суперника прийняла рішення зняти свого бійця.

Примітно, що для Шабранського даний бій став першим після паузи в півтора роки.

Як повідомлялося раніше, українець поступився Ковальову у бою за титул чемпіона світу WBO.

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