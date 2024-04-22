Бойцы ССО ударом HIMARS уничтожили "Гиацинт-С" на оккупированном Юге

Украинские спецназовцы разгромили российскую самоходную пушку 2С5 "Гиацинт-С" на временно оккупированной территории. Об этом сообщили в Командовании Сил специальных операций Украины, передает УНН.

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Отмечается, что операторы 73-го морского центра ССО во время разведывательных действий на Южном направлении обнаружили 152-мм корпусную самоходную пушку 2С5 "Гиацинт-С" противника.

Координаты вражеской цели оперативно передали ракетно-артиллерийскому подразделению Сил обороны.

Пушка противника успела сделать лишь несколько выстрелов. После ее вдребезги уничтожил огонь HIMARS.

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