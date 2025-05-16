Боевых кораблей россии в Черном и Азовском морях нет - ВМС ВСУ
Киев • УНН
По состоянию на 16 мая, в Черном и Азовском морях отсутствуют вражеские корабли. В Средиземном море находятся 3 российских корабля, один из которых является носителем ракет "Калибр".
По состоянию на утро 16 мая в Черном и Азовском морях российских кораблей нет, в Средиземном море находятся вражеские корабли. Об этом сообщили Военно-морские силы Вооруженных Сил Украины (ВМС ВСУ), передает УНН.
Детали
Отмечается, что по состоянию на 06:00 утра 16.05.2025 в акватории Черного и Азовского морей вражеские корабли не зафиксированы.
В Черном море вражеские корабли отсутствуют; в Азовском море вражеские корабли отсутствуют; в Средиземном море 3 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет
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