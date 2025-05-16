Боевых кораблей россии в Черном и Азовском морях нет - ВМС ВСУ

По состоянию на утро 16 мая в Черном и Азовском морях российских кораблей нет, в Средиземном море находятся вражеские корабли. Об этом сообщили Военно-морские силы Вооруженных Сил Украины (ВМС ВСУ), передает УНН.

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Отмечается, что по состоянию на 06:00 утра 16.05.2025 в акватории Черного и Азовского морей вражеские корабли не зафиксированы.

В Черном море вражеские корабли отсутствуют; в Азовском море вражеские корабли отсутствуют; в Средиземном море 3 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет - говорится в сообщении ВМС ВСУ.

За сутки в интересах рф проход Керченским проливом совершили: в Черное море – 7 судов, из них 3 продолжили движение в направлении пролива Босфор; в Азовское море – 4 судна, из них 2 двигались из пролива Босфор.

рф продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации.

В Стамбуле, 16 мая, состоится встреча делегаций Украины, рф, США и Турции