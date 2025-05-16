Боевых кораблей россии в Черном и Азовском морях нет - ВМС ВСУ

$41.540.04
46.590.50
ukenru
США-Украина-Турция и россия-Украина-Турция: завтра в Стамбуле в повестке дня трехсторонние переговоры - СМИ
15 мая, 19:31 • 14448 просмотра

США-Украина-Турция и россия-Украина-Турция: завтра в Стамбуле в повестке дня трехсторонние переговоры - СМИ

15 мая, 18:19 • 28575 просмотра

Зеленский создал делегацию Украины для участия в переговорном процессе по достижению мира с рф

15 мая, 16:24 • 64037 просмотра

Санкции, встреча в Стамбуле, наступление россиян: ключевые заявления Зеленского по итогам встречи с Эрдоганом

15 мая, 15:19 • 56483 просмотра

Зеленский: россия начала наступление по всем направлениям, главный - Сумской

15 мая, 10:37 • 95424 просмотра

Трамп заявил, что его приоритет - прекратить конфликты, а не начать их

15 мая, 06:00 • 109242 просмотра

Рютте: есть "осторожный оптимизм" на фоне потенциальных переговоров Украины и рф, но все зависит от москвы

14 мая, 18:32 • 161149 просмотра

Кубок Украины: "Шахтер" победил "Динамо" в серии послематчевых пенальти

14 мая, 14:42 • 147840 просмотра

Виткофф и Рубио прибудут в Стамбул для участия в переговорах по Украине 16 мая - СМИ

14 мая, 13:55 • 307492 просмотра

Второй полуфинал Евровидения-2025: кто выступит и где смотреть

Эксклюзив
14 мая, 13:50 • 104633 просмотра

“Хочет расширить полномочия до небес”: Янченко объяснила, почему глава АРМА Дума сопротивляется реформе

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+7°
1м/с
89%
747мм
Популярные новости

В центре Киева женщина на Аллее Героев разбросала цветы и повредила фотографии погибших защитников

15 мая, 18:23 • 4190 просмотра

На востоке Днепропетровщины активизировались вражеские БПЛА: возможна работа ПВО

15 мая, 19:05 • 8830 просмотра

Рубио не будет на переговорах в Стамбуле из-за "низкого уровня делегации рф"

15 мая, 19:41 • 8194 просмотра

"Нужно работать вместе ради мира": Зеленский поблагодарил за поддержку президента FIFA

22:13 • 5034 просмотра

В Румынии ультраправый кандидат Симион может создать антиукраинский блок в ЕС

02:19 • 9804 просмотра
публикации

Санкции, встреча в Стамбуле, наступление россиян: ключевые заявления Зеленского по итогам встречи с Эрдоганом

15 мая, 16:24 • 64030 просмотра

Переговоры Украины и рф в Стамбуле под угрозой: международные СМИ оценили главные риски сложившейся ситуации

15 мая, 12:41 • 120647 просмотра

“Серый” рынок электроники в 2025 году должен сократиться – международные эксперты

14 мая, 16:34 • 187072 просмотра

Переговоры в Стамбуле: главные заявления и события накануне встречи Украины и россии

14 мая, 16:00 • 253579 просмотра

Второй полуфинал Евровидения-2025: кто выступит и где смотреть

14 мая, 13:55 • 307490 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Рустем Умєров

Хакан Фидан

Актуальные места

Соединенные Штаты

Украина

Турция

Стамбул

Великобритания

Реклама
УНН Lite

Джастин Бибер едва не обанкротился: ему пришлось продать свой музыкальный каталог за 200 миллионов долларов, чтобы исправить положение

15 мая, 14:45 • 28573 просмотра

Шон Пенн назвал Дженнифер Лоуренс "последней кинозвездой"

15 мая, 13:23 • 68393 просмотра

Брюс Спрингстин назвал администрацию Трампа "коррумпированной, некомпетентной и предательской"

15 мая, 07:51 • 99372 просмотра

Netflix анонсировал выпуск нового сезона и показал тизер "Бриджертонов"

15 мая, 05:19 • 134391 просмотра

Ким Кардашьян появилась на судебном заседании в Париже в бриллиантах на миллионы долларов

14 мая, 14:08 • 83365 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Рейс 17 Malaysia Airlines

Боинг 747

Grand Theft Auto

ядерная бомба B61

Боевых кораблей россии в Черном и Азовском морях нет - ВМС ВСУ

Киев • УНН

 • 80 просмотра

По состоянию на 16 мая, в Черном и Азовском морях отсутствуют вражеские корабли. В Средиземном море находятся 3 российских корабля, один из которых является носителем ракет "Калибр".

Боевых кораблей россии в Черном и Азовском морях нет - ВМС ВСУ

По состоянию на утро 16 мая в Черном и Азовском морях российских кораблей нет, в Средиземном море находятся вражеские корабли. Об этом сообщили Военно-морские силы Вооруженных Сил Украины (ВМС ВСУ), передает УНН.  

Детали

Отмечается, что по состоянию на 06:00 утра 16.05.2025 в акватории Черного и Азовского морей вражеские корабли не зафиксированы.

В Черном море вражеские корабли отсутствуют; в Азовском море вражеские корабли отсутствуют; в Средиземном море 3 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет

- говорится в сообщении ВМС ВСУ.

За сутки в интересах рф проход Керченским проливом совершили: в Черное море – 7 судов, из них 3 продолжили движение в направлении пролива Босфор; в Азовское море – 4 судна, из них 2 двигались из пролива Босфор.

рф продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации.

В Стамбуле, 16 мая, состоится встреча делегаций Украины, рф, США и Турции 15.05.25, 20:41 • 2308 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
Калибр (семейство ракет)
Турция
Соединенные Штаты
Украина
Brent
$64.59
Bitcoin
$104,194.80
S&P 500
$5,912.15
Tesla
$341.53
Газ TTF
$35.29
Золото
$3,218.84
Ethereum
$2,573.13