Бойових кораблів росії у Чорному та Азовському морях немає - ВМС ЗСУ

Станом на ранок 16 травня у Чорному та Азовському морях російських кораблів немає, у Середземному морі перебувають ворожі кораблі. Про це повідомили Військово-морські сили Збройних Сил України (ВМС ЗСУ), передає УНН.

Зазначається, що станом на 06:00 ранку 16.05.2025 в акваторії Чорного та Азовського морів ворожих кораблів не зафіксовано.

В Чорному морі ворожі кораблі відсутні; в Азовському морі ворожі кораблі відсутні; в Середземному морі 3 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет