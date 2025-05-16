Бойових кораблів росії у Чорному та Азовському морях немає - ВМС ЗСУ
Київ • УНН
Станом на 16 травня, в Чорному та Азовському морях відсутні ворожі кораблі. У Середземному морі перебувають 3 російські кораблі, один з яких є носієм ракет "Калібр".
Станом на ранок 16 травня у Чорному та Азовському морях російських кораблів немає, у Середземному морі перебувають ворожі кораблі. Про це повідомили Військово-морські сили Збройних Сил України (ВМС ЗСУ), передає УНН.
Деталі
Зазначається, що станом на 06:00 ранку 16.05.2025 в акваторії Чорного та Азовського морів ворожих кораблів не зафіксовано.
В Чорному морі ворожі кораблі відсутні; в Азовському морі ворожі кораблі відсутні; в Середземному морі 3 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет
За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря – 7 суден, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря – 4 судна, з них 2 рухались з протоки Босфор.
рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.
У Стамбулі, 16 травня, відбудеться зустріч делегацій України, рф, США та Туреччини15.05.25, 20:41 • 2310 переглядiв