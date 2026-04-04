5 апреля, 11:39 • 27810 просмотра
Удар по НПЗ "Лукойл" и порту на Балтийском море - Генштаб ВСУ озвучил детали
5 апреля, 07:54 • 73922 просмотра
Зеленский предупредил о сокращении помощи США из-за войны на Ближнем Востоке - СМИ
5 апреля, 05:22 • 87152 просмотра
Вербное воскресенье - традиции, обычаи и символы праздника
Эксклюзив
4 апреля, 18:00 • 107486 просмотра
Дожди с мокрым снегом и ночные заморозки на почве – в Украину идет похолодание
4 апреля, 15:43 • 92869 просмотра
Виткофф и Кушнер могут впервые приехать в Киев после Пасхи - Буданов
4 апреля, 14:09 • 97040 просмотра
Всемирный день моркови - 4 апреля: чем полезна и сколько ее стоит есть
4 апреля, 08:00 • 51246 просмотра
Украина ударила санкциями по ядру российского ВПК от производителей вооружений до сетей по обходу санкций - Зеленский ввел в действие решения СНБО
4 апреля, 07:30 • 105463 просмотра
Ранний подъем: польза или сигнал о проблемах
4 апреля, 05:27 • 37046 просмотра
Мобилизацию женщин не готовят - Сухопутные войска
4 апреля, 05:00 • 85323 просмотра
4 апреля – день рождения НАТО: как создавался Альянс и почему сейчас он переживает один из самых тяжелых кризисов
Все права защищены. © 2007 — 2026

Боев на фронте за сутки стало меньше - Генштаб обновил карту по направлениям

Киев • УНН

 • 4326 просмотра

За сутки зафиксировано 157 боев, враг применил более 10 тысяч дронов-камикадзе. Больше всего атак остановлено в районах Покровска и Константиновки.

Боев на фронте за сутки стало меньше - Генштаб обновил карту по направлениям

157 боёв произошло на фронте за прошедшие сутки, что почти на треть меньше, чем днем ранее, горячее всего было на Покровском и Константиновском направлениях, сообщили в Генштабе ВСУ в утренней сводке 4 апреля, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Силы обороны отбивают попытки оккупантов улучшить свое положение и продвигаться вглубь территории Украины, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 157 боевых столкновений

- сообщили в Генштабе.

Вчера противник нанес три ракетных удара с применением 37 ракет и 80 авиационных ударов, сбросив 260 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 10491 дрон-камикадзе и совершил 3850 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, 119 из них - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов в Днепропетровской области – Великомихайловка, Писанки, Покровское, Богодаровка; на Запорожье от авиаударов пострадали Воздвижевка, Долинка, Ровное, Копани, Новониколаевка, Вильчанка, Гуляйпольское, Общее, Заречное.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны поразила три района сосредоточения живой силы и техники противника.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки противник нанес 7 авиационных ударов с применением 18 КАБ, совершил 134 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 21 - с применением РСЗО. Зафиксировано три боестолкновения.

На Южно-Слобожанском направлении враг пять раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районах Старицы, Красного Первого и в сторону Цегельного, Вильчи.

На Купянском направлении враг восемь раз атаковал в районе Боровской Андреевки и в сторону Ковшаровки, Новоосинового, Новоплатоновки.

На Лиманском направлении противник атаковал дважды, пытался вклиниться в нашу оборону в сторону Дибровы и Новосергиевки.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили пять попыток оккупантов продвинуться вперед в районах Рай-Александровки, Платоновки и недалеко от Звановки.

На Краматорском направлении враг активных наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении противник совершил 23 атаки в районах населенных пунктов Клебан-Бык, Плещеевка, Иванополье, Русин Яр и в сторону Ильиновки, Софиевки, Новопавловки, Кучерова Яра, Константиновки и Степановки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 35 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Белицкое, Шевченко, Родинское, Новоалександровка, Гришино, Сергеевка, Удачное, Муравка, Новониколаевка, Новоподгороднее, Новопавловка, Мирноград, Покровск, Молодецкое и Новый Донбасс.

На Александровском направлении противник атаковал восемь раз в районах населенных пунктов Андреевка-Клевцово, Сечное, Злагода, Новогригоровка, Красногорское, Степное и Александроград.

На Гуляйпольском направлении произошло 16 атак оккупантов в районах населенных пунктов Гуляйполе, Еленоконстантиновка, Варваровка, Зеленое и в сторону Доброполья, Прилук, Горького, Чаривного, Железнодорожного, Цветкового.

На Ореховском направлении наши защитники остановили две попытки противника продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Степное и Степногорск.

На Приднепровском направлении агрессор совершил пять штурмовых действий в районах Антоновского моста и Голой Пристани.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

