Боїв на фронті за добу поменшало - Генштаб оновив карту за напрямками

Київ • УНН

 • 2986 перегляди

За добу зафіксовано 157 боїв, ворог застосував понад 10 тисяч дронів-камікадзе. Найбільше атак зупинено в районах Покровська та Костянтинівки.

157 боїв сталося на фронті минулої доби, що майже на третину менше, ніж днем раніше, найгарячіше було на Покровському та Костянтинівському напрямках, повідомили у Генштабі ЗСУ у ранковому зведенні 4 квітня, показавши карту бойових дій, пише УНН.

Сили оборони відбивають спроби окупантів покращити своє положення та просуватися вглиб території України, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 157 бойових зіткнень

- повідомили у Генштабі.

Вчора противник завдав трьох ракетних ударів із застосуванням 37 ракет та 80 авіаційних ударів, скинувши 260 керованих авіабомб. Крім того, застосував 10491 дрон-камікадзе та здійснив 3850 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, 119 із них - із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів у Дніпропетровській області – Великомихайлівка, Писанці, Покровське, Богодарівка; на Запоріжжі від авіаударів постраждали Воздвижівка, Долинка, Рівне, Копані, Новомиколаївка, Вільчанка, Гуляйпільське, Обще, Зарічне.

За минулу добу авіація Сил оборони уразила три райони зосередження живої сили та техніки противника.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник завдав 7 авіаційних ударів із застосуванням 18 КАБ, здійснив 134 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 21 - із застосуванням РСЗВ. Зафіксовано три боєзіткнення.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог п’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників в районах Стариці, Красного Першого та в бік Цегельного, Вільчі.

На Куп’янському напрямку ворог вісім разів атакував у районі Борівської Андріївки та в бік Ківшарівки, Новоосинового, Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку противник атакував двічі, намагався вклинитися в нашу оборону в бік Діброви та Новосергіївки.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили п’ять спроб окупантів просунутися вперед у районах Рай-Олександрівки, Платонівки та неподалік Званівки.

На Краматорському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку противник здійснив 23 атаки в районах населених пунктів Клебан-Бик, Плещіївка, Іванопілля, Русин Яр і в бік Іллінівки, Софіївки, Новопавлівки, Кучерового Яру, Костянтинівки та Степанівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 35 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Білицьке, Шевченко, Родинське, Новоолександрівка, Гришине, Сергіївка, Удачне, Муравка, Новомиколаївка, Новопідгороднє, Новопавлівка, Мирноград, Покровськ, Молодецьке та Новий Донбас.

На Олександрівському напрямку противник атакував вісім разів в районах населених пунктів Андріївка-Клевцове, Січневе, Злагода, Новогригорівка, Красногірське, Степове та Олександроград.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 16 атак окупантів у районах населених пунктів Гуляйполе, Оленокостянтинівка, Варварівка, Зелене та в бік Добропілля, Прилук, Гіркого, Чарівного, Залізничного, Цвіткового.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили дві спроби противника просунутися вперед поблизу населених пунктів Степове та Степногірськ.

На Придніпровському напрямку агресор здійснив п’ять штурмових дій в районах Антонівського мосту та Голої Пристані.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Мінус 1110 військових та техніка - Генштаб повідомив про нові втрати росії на 4 квітня

Юлія Шрамко

