Boeing представит обновленное программное обеспечение для лайнеров 737 MAX

Как отмечается в документе, в течение нескольких месяцев после падения самолета индонезийской авиакомпании Lion Air в Boeing разрабатывали “модификации программного обеспечения для управления полетом Boeing 737 MAX”.

Компания заверила, что стремится “сделать безопасные самолеты еще безопаснее”. Предполагается, в частности, обновить системы, применяемые для определения положения носа самолета относительно линии горизонта, а также коррекции этого положения. Кроме того, Boeing намерена внести корректировки в материалы для подготовки пилотов.

В Boeing подчеркнули, что компания “тесно взаимодействовала с Федеральным авиационным управлением (ФАУ) США в разработке, планировании и сертификации модификаций программного обеспечения, и оно будет установлено на самолетах 737 MAX в ближайшие недели”. Компания уточнила, что в ФАУ намерении сделать обязательной установку данного ПО на самолетах этого типа “не ранее апреля”.

В компании выразили соболезнования в связи с авиакатастрофой в Эфиопии, которая произошла 10 марта. В заявлении подчеркивается, что “расследование все еще на ранней стадии” и представители Boeing “рассчитывают понять причины произошедшего”.

Как сообщал УНН, 29 октября 2018 года Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Lion Air, выполнявший внутренний рейс из Джакарты в Панкалпинанг, упал в море Яванское через 13 минут после вылета. На борту находились 189 человек (восемь членов экипажа и 181 пассажир), все они погибли. Согласно данным, полученным из бортового самописца, в работе приборов лайнера было зафиксировано несколько сбоев.

Напомним, большая авиакатастрофа в Эфиопии унесло в воскресенье жизни 157 человек. Самолет выполнял рейс по маршруту из Аддис-Абебы в Найроби, борт Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение примерно в 60 км к юго-западу от эфиопской столицы в районе города Бишофту.

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Причины катастрофы до сих пор неизвестны. Никто из находившихся на борту не выжил. Самолет принадлежал к наиболее продаваемой серии Boeing 737.

Как сообщал УНН, на месте катастрофы самолета нашли черный ящик.