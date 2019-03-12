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Boeing представить оновлене програмне забезпечення для лайнерів 737 MAX

Boeing представить оновлене програмне забезпечення для лайнерів 737 MAX

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 березня. УНН. Американська компанія Boeing має намір представити оновлене програмне забезпечення (ПЗ) для літаків Boeing 737 MAX в світлі авіакатастрофи в Індонезії, що сталася в жовтні 2018 року. Про це йдеться в опублікованій у понеділок заяві компанії, передає УНН.

Як наголошується в документі, протягом декількох місяців після падіння літака індонезійської авіакомпанії Lion Air в Boeing розробляли “модифікації програмного забезпечення для управління польотом Boeing 737 MAX”.

Компанія запевнила, що прагне “зробити безпечні літаки ще безпечніше”. Передбачається, зокрема, оновити системи, що застосовуються для визначення положення носа літака щодо лінії горизонту, а також корекції цього положення. Крім того, Boeing має намір внести коригування в матеріали для підготовки пілотів.

У Boeing підкреслили, що компанія “тісно взаємодіяла з Федеральним авіаційним управлінням (ФАУ) США в розробці, плануванні та сертифікації модифікацій програмного забезпечення, і воно буде встановлено на літаках 737 MAX в найближчі тижні”. Компанія уточнила, що в ФАУ намір зробити обов’язковим встановлювання даного ПЗ на літаках цього типу “не раніше квітня”.

У компанії висловили співчуття у зв’язку з авіакатастрофою в Ефіопії, яка сталася 10 березня. У заяві підкреслюється, що “розслідування все ще на ранній стадії” і представники Boeing “розраховують зрозуміти причини події”.

Як повідомляв УНН, 29 жовтня 2018 року Boeing 737 MAX 8 авіакомпанії Lion Air, що виконував внутрішній рейс з Джакарти в Панкалпінанг, впав в море Яванця через 13 хвилин після вильоту. На борту знаходилися 189 осіб (вісім членів екіпажу і 181 пасажир), всі вони загинули. Згідно з даними, отриманими з бортового самописця, в роботі приладів лайнера було зафіксовано кілька збоїв.

Нагадаємо, велика авіакатастрофа в Ефіопії забрала в неділю життя 157 осіб. Літак виконував рейс за маршрутом з Аддіс-Абеби в Найробі, борт Boeing 737 авіакомпанії Ethiopian Airlines зазнав аварії приблизно в 60 км на північний захід від ефіопської столиці в районі міста Бішофту.

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Причини катастрофи досі невідомі. Ніхто з тих, хто знаходилися на борту, не вижив. Літак належав до найбільш продаваної серії Boeing 737.

Як повідомляв УНН, на місці катастрофи літака знайшли чорний ящик.

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