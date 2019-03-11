Хвостова частина літака Ethiopian Airlines почала диміти до його падіння - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Хвостова частина літака Boeing 737 Max 8 авіакомпанії Ethiopian Airlines почала диміти до того, як він впав. Про це повідомило в понеділок агентство Associated Press, передає УНН.
Як зазначає видання, дана інформація надана людиною, який став свідком авіакатастрофи, що сталася в Ефіопії 10 березня. За словами очевидця, лайнер перед падінням двічі різко повернув. Після того, як він впав, прогримів вибух.
Нагадаємо, велика авіакатастрофа в Ефіопії забрала в неділю життя 157 осіб. Літак виконував рейс за маршрутом з Аддіс-Абеби в Найробі, борт Boeing 737 авіакомпанії Ethiopian Airlines зазнав аварії приблизно в 60 км на північний захід від ефіопської столиці в районі міста Бішофту.
Причини катастрофи досі невідомі. Ніхто з тих, хто знаходилися на борту, не вижив. Літак належав до найбільш продаваної серії Boeing 737.
Як повідомляв УНН, на місці катастрофи літака знайшли чорний ящик.