Хвостовая часть самолета Ethiopian Airlines задымелась до его падения - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Хвостовая часть самолета Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines начала дымить до того, как он упал. Об этом сообщило в понедельник агентство Associated Press, передает УНН.
Как отмечает издание, данная информация предоставлена человеком, который стал свидетелем авиакатастрофы, произошедшей в Эфиопии 10 марта. По словам очевидца, лайнер перед падением дважды резко повернул. После того, как он упал, прогремел взрыв.
Напомним, крупная авиакатастрофа в Эфиопии унесла в воскресенье жизни 157 человек. Самолет выполнял рейс по маршруту из Аддис-Абебы в Найроби, борт Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение примерно в 60 км к юго-западу от эфиопской столицы в районе города Бишофту.
Причины катастрофы до сих пор неизвестны. Никто из находившихся на борту не выжил. Самолет принадлежал к наиболее продаваемой серии Boeing 737.
Как сообщал УНН, на месте катастрофы самолета нашли черный ящик.