Заместитель министра иностранных дел Украины обвинил во лжи МИД Венгрии

“Посла Венгрии таки пригласили в МИД! В последнее время действия и заявления венгерской стороны все больше напоминают стиль Кремля. Это венгерский премьер синхронно с Москвой декларирует отказ от контактов с украинской властью, то венгерская дипломатия переходит на рельсы манипуляций и искажений. Несмотря на турбулентности в двусторонних отношениях, я пытался сдержанно комментировать существующие проблемы. Но чашу моего дипломатического терпения переполнила откровенная ложь МИД Венгрии о вызове их посла”, — написал на своей странице Боднар.

Заместитель министра заявил, что вызвал посла Венгрии в Украине Иштвана Ийдярто “для демарша относительно деструктивных заявлений венгерского премьера Орбана”, несмотря на это, желание венгерского посла встретиться с МИД “не влияет ни на содержание, ни на форму демарша”, — добавляется в публикации.

Василий Боднар добавил, что послу Венгрии был выражен суровый протест против антиукраинских заявлений премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

“Послу Венгрии был выражен решительный протест в связи с заявлениями Орбана, отмечается недопустимость вмешательства во внутренние дела Украины, в частности, во время избирательного процесса”, — объясняет замминистра.

Кроме того, Боднар объяснил, что во время беседы со стороны посла было понимание и беспокойство. Также он рассказал, что не было никаких упоминаний о притеснении венгров в Закарпатье.

“Посол с пониманием воспринял наши беспокойства. Никакого упоминания о „притеснениях венгров в Закарпатье“ не было! Наоборот, было предложено сконцентрировать взаимодействие двух стран на практических взаимовыгодных направлениях”, — добавляет Боднар.

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В конце, украинский чиновник пообещал строго обращаться с ложью венгерского МИД.

“Мы, со своей стороны, пожалуй, начнем в МИД активно учить венгерский язык, чтобы в комментариях сразу венгерской стороне указывать не дипломатическое слово „пригласили“, а жесткое — „вызвали“. Если им нравится жесткий, а не конструктивный стиль диалога — мы им это быстро обеспечим! ”, - резюмировал заместитель министра иностранных дел.

Напомним, МИД Венгрии заявил, что Украина не вызвала посла Венгрии в Украине Иштвана Ийдярто в МИД. Встреча, которая состоялась 16 ноября, инициировала венгерская сторона.

16 ноября МИД Украины сообщил, что они “пригласили” Иштвана Ийдярто через скандальные высказывания венгерского премьер-министра Виктора Орбана.

Ранее, 15 ноября, венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что возможность договориться с действующим политическим руководством Украины для Венгрии невозможно. В свою очередь, он сказал, что “Украина не имеет обозримой перспективы вступления в НАТО или в ЕС”. На что МИД Украины “вызвало” посла Венгрии в Украине.

Как сообщал УНН, некоторые СМИ сообщали о том, что в консульстве Венгрии в Берегово “с бокалом шампанского” гражданам Украины выдавали венгерские паспорта.