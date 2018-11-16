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МЗС відреагувало на антиукраїнські висловлювання Угорщини

МЗС відреагувало на антиукраїнські висловлювання Угорщини

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 листопада. УНН. МЗС України відреагувало на антиукраїнські висловлюваня керівництва Угорщини. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу МЗС України. 

"16 листопада 2018 року до МЗС України було запрошено новопризначеного посла Угорщини в Україні Іштвана Ійдярто, якому був висловлений рішучий протест у зв’язку з останніми заявами Прем’єр-міністра Угорщини В.Орбана та Віце-прем’єр-міністра з питань національної політики Ж.Шем'єна щодо України", - сказано у повідомлені. 

Угорському дипломату було наголошено на необхідності припинення дій, які негативно впливають на розвиток двосторонніх відносин, особливо у контексті реалізації домовленостей, досягнутих главами двох зовнішньополітичних відомств у жовтні ц.р. щодо вирішення проблемних питань між Україною та Угорщиною.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Угорські політики засудили уряд Орбана за блокування інтеграції України в НАТО

Як повідомляв УНН, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про неможливість домовленості з чинним політичним керівництвом України.

Як повідомляв УНН, 3 листопада Угорщина завершила каденцію свого посла в Україні Ерно Кешкеня. 8 листопада Київ погодився на призначення нового посла Угорщини.

Раніше деякі ЗМІ повідомляли про те, що у консульстві Угорщини в Береговому “з келихом шампанського” громадянам України видавали угорські паспорти.

4 жовтня через інцидент у Береговому Україна вручила ноту послу Угорщини Ерно Кешкеню про висилку консула Угорщини в Береговому. Він мав залишити територію держави протягом 72 годин.

Угорщина в свою чергу вирішила вислати українського дипломата у відповідь на кроки Києва.

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