МИД отреагировало на антиукраинские высказывания Венгрии
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. МИД Украины отреагировало на антиукраинские высказываний руководства Венгрии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.
"16 ноября 2018 в МИД Украины был приглашен вновь посол Венгрии в Украине Иштвана Ийдярто, которому был высказан решительный протест в связи с последними заявлениями премьер-министра Венгрии В.Орбана и вице-премьер-министра по вопросам национальной политики Ж.Шемьен по Украине", - сказано в сообщении.
Венгерском дипломату было отмечено необходимость прекращения действий, негативно влияющих на развитие двусторонних отношений, особенно в контексте реализации договоренностей, достигнутых главами двух внешнеполитических ведомств в октябре с.г. по решению проблемных вопросов между Украиной и Венгрией.
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Как сообщал УНН, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о невозможности договоренности с действующим политическим руководством Украины.
Как сообщал УНН, 3 ноября Венгрия завершила каденцию своего посла в Украине Эрно Кешкеня. 8 ноября Киев согласился на назначение нового посла Венгрии.
Ранее некоторые СМИ сообщали о том, что в консульстве Венгрии в Берегово "с бокалом шампанского" гражданам Украины выдавали венгерские паспорта.
4 октября из-за инцидента в Берегово Украина вручила ноту послу Венгрии Эрно Кешкеню о высылке консула Венгрии в Берегово. Он должен был оставить территорию государства в течение 72 часов.
Венгрия в свою очередь решила выслать украинского дипломата в ответ на шаги Киева.