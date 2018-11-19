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Заступник міністра закордонних справ України звинуватив у брехні МЗС Угорщини

Заступник міністра закордонних справ України звинуватив у брехні МЗС Угорщини

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 листопада. УНН. У МЗС України заявили, що дії та заяви угорської сторони є брехнею та все більше нагадують стиль Кремля. Крім того, у МЗС України повідомили, що все ж таки викликали до себе посла Угорщини в Україні. Про це повідомляє УНН із посиланням на Facebook сторінку заступника міністра закордонних справ України Василя Боднара.

“Посла Угорщини таки запросили до МЗС! Останнім часом дії і заяви угорської сторони все більше нагадують стиль Кремля. То угорський прем’єр синхронно з Москвою декларує відмову від контактів з українською владою, то угорська дипломатія переходить на рейки маніпуляцій і перекручень. Незважаючи на турбулентності в двосторонніх відносинах, я намагався стримано коментувати існуючі проблеми. Але чашу мого дипломатичного терпіння переповнила відверта брехня МЗС Угорщини щодо виклику їхнього посла”, — написав на своїй сторінці Боднар.

Заступник міністра зовнішньополітичного відомства заявив, що викликав посла Угорщини в Україні Іштвана Ійдярто “для демаршу щодо деструктивних заяв угорського прем’єра Орбана”, попри це, бажання угорського посла зустрітись із МЗС “не впливає ні на зміст, ні на форму демаршу”, — додається в публікації.

Василь Боднар додав, що послу Угорщини було висловлено суровий протест проти антиукраїнських заяв прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

“Послу Угорщини було висловлено рішучий протест у зв’язку зі заявами Орбана, наголошено на неприпустимості втручання у внутрішні справи України, зокрема у триваючий виборчий процес”, — пояснює заступник міністра.

Крім того, Боднар пояснив, що під час бесіди, із боку посла було розуміння та занепокоєння. Також він розповів, що не було жодних згадок про утиски угорців на Закарпатті.

“Посол із розумінням сприйняв наші занепокоєння. Жодної згадки про „утиски угорців на Закарпатті“ не було! Навпаки, було запропоновано сконцентрувати взаємодію двох країн на практичних взаємовигідних напрямках”, — додає Боднар.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Угорські політики засудили уряд Орбана за блокування інтеграції України в НАТО

Наприкінці, український чиновник пообіцяв суворо обходитись із брехнею угорського МЗС.

“Ми, зі свого боку, мабуть, почнемо в МЗС активно вчити угорську мову, щоб у коментарях одразу угорською вказувати не дипломатичне слово „запросили“, а жорстке — „викликали“. Якщо їм подобається жорсткий, а не конструктивний стиль діалогу — ми їм це швидко забезпечимо!”, — резюмував заступник міністра закордонних справ.

Нагадаємо, МЗС Угорщини заявило, що Україна не викликала посла Угорщини в Україні Іштвана Ійдярто до МЗС. Зустріч, що відбулась 16 листопада, ініціювала угорська сторона.

16 листопада МЗС України повідомило, що вони “запросили” Іштвана Ійдярто через скандальні висловлювання угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана.

Раніше, 15 листопада, угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан заявив, що можливість домовитись з чинним політичним керівництвом України для Угорщини є неможливим. У свою чергу, він сказав, що “Україна не має осяжної перспективи вступу до НАТО чи до ЄС”. На що МЗС України “викликало” посла Угорщини в Україні.

Як повідомляв УНН, деякі ЗМІ повідомляли про те, що у консульстві Угорщини в Береговому “з келихом шампанського” громадянам України видавали угорські паспорти.

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