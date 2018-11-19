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У Будапешті назвали виклик посла до МЗС України "зустріччю за ініціативою Угорщини"

У Будапешті назвали виклик посла до МЗС України "зустріччю за ініціативою Угорщини"

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 листопада. УНН. Україна не викликала посла Угорщини в Україні Іштвана Ійдярто до МЗС. Зустріч, що відбулась 16 листопада, ініціювала угорська сторона. Про це повідомив прес-секретар МЗС Угорщини Тамаш Менцер, передає УНН із посиланням на сайт уряду Угорщини.

"Зустріч відбулася за ініціативою Угорщини", - сказав Менцер.

Прес-секретар відмітив, що погіршення відносин між країнами викликано низкою заходів та публічних заяв політиків обох країн.

"Українська сторона запитувала про заяви, висловлені на нещодавній зустрічі Ради угорської діаспори, у відповідь на що посол Угорщини заявив, що нещодавно українська сторона також неодноразово вживала заходів, що призвели до погіршення становища закарпатських угорців та подальшого обмеження їх прав", - додав Менцер.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Угорщина не перешкоджатиме запрошенню Клімкіна на зустріч міністрів НАТО

16 листопада МЗС України повідомило, що вони "запросили" Іштвана Ійдярто через скандальні висловлювання угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана. 

Раніше, 15 листопада, Віктор Орбан заявив, що можливість домовитись з чинним політичним керівництвом України для Угорщини є неможливим. У свою чергу, він сказав, що "Україна не має осяжної перспективи вступу до НАТО чи до ЄС". На що МЗС України "викликало" посла Угорщини в Україні.

Як повідомляв УНН, деякі ЗМІ повідомляли про те, що у консульстві Угорщини в Береговому “з келихом шампанського” громадянам України видавали угорські паспорти.

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