В Будапеште назвали вызов посла в МИД Украины "встречей по инициативе Венгрии"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Украина не вызвала посла Венгрии в Украине Иштвана Ийдярто в МИД. Встреча, которая состоялась 16 ноября, была инициирована венгерской стороной. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Венгрии Тамаш Менцер, передает УНН со ссылкой на сайт правительства Венгрии.
"Встреча состоялась по инициативе Венгрии", - сказал Менцер.
Пресс-секретарь отметил, что ухудшение отношений между странами вызвано рядом мер и публичных заявлений политиков обеих стран.
"Украинская сторона спрашивала о заявлениях, высказанных на недавней встрече Совета венгерской диаспоры, в ответ на что посол Венгрии заявил, что недавно украинская сторона также неоднократно принимала меры, которые привели к ухудшению положения закарпатских венгров и дальнейшего ограничения их прав", - добавил Менцер.
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16 ноября МИД Украины сообщил, что они "пригласили" Иштвана Ийдярто из-за скандальных высказывания венгерского премьер-министра Виктора Орбана.
Ранее, 15 ноября, Виктор Орбан заявил, что возможность договориться с действующим политическим руководством Украины для Венгрии невозможно. В свою очередь, он сказал, что "Украина не имеет обозримой перспективы вступления в НАТО или в ЕС". На что МИД Украины "вызвало" посла Венгрии в Украине.
Как сообщал УНН, некоторые СМИ сообщали о том, что в консульстве Венгрии в Берегово "с бокалом шампанского" гражданам Украины выдавали венгерские паспорта.